السيناريو المؤلم يطيح السنغال ويمنح بلجيكا بطاقة الـ16

سياتل (د ب أ)

ودع منتخب السنغال بطولة كأس العالم لكرة القدم بسيناريو مؤلم للغاية، بعد الخسارة 2 / 3 أمام بلجيكا بركلة جزاء في اللحظات الأخيرة من مباراة ماراثونية امتدت لشوطين إضافيين، ضمن منافسات دور الـ 32 لمونديال 2026 الذي يقام في الولايات المتحدة الأميركية وكندا والمكسيك.

وسجل تيليمانس هدف الفوز من ركلة جزاء ‌بعد تعرضه لعرقلة داخل منطقة الجزاء.

‌وأحرز حبيب ديارا الهدف الأول بعد أن تابع ضربة ​رأس إسماعيلا سار التي ارتدت من القائم الأيسر للمرمى، ليمنح السنغال تقدما مستحقا في الدقيقة 25.

ثم أطلق سار ‌تسديدة قوية تجاوزت ​الحارس تيبو كورتوا ليضاعف النتيجة في الدقيقة 51.

وقلص البديل روميلو لوكاكو الفارق في ​الدقيقة ‌86 ⁠قبل ‌أن يدرك القائد ‌تيليمانس التعادل بعد أقل من ثلاث دقائق ⁠ليفرض شوطين إضافيين.

وحجزت بلجيكا مقعدها في دور ​16 من كأس العالم، حيث تواجه بلجيكا الفائز ​في المباراة التي ستقام لاحقاً بين الولايات المتحدة والبوسنة والهرسك، في سياتل في السادس من يوليو للتنافس على ​مقعد في دور الثمانية.