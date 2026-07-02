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الرياضة

«الفرصة الثلاثية».. هل تنهي عقدة أبطال الأرض مع لقب المونديال بعد 28 عاماً؟

«الفرصة الثلاثية».. هل تنهي عقدة أبطال الأرض مع لقب المونديال بعد 28 عاماً؟
2 يوليو 2026 11:45

معتز الشامي (أبوظبي)
شهدت بطولة كأس العالم 2026 العديد من المفاجآت والمباريات المثيرة، بينما قدمت المنتخبات الثلاثة المستضيفة، الولايات المتحدة وكندا والمكسيك، مستويات لافتة أقنعت جماهيرها وأكدت قدرتها على المنافسة.
ومع استمرار البطولة، يتجدد الحديث عن واحدة من أصعب الإنجازات في تاريخ كأس العالم، وهي التتويج باللقب على أرض الدولة المستضيفة. فمنذ انطلاق البطولة، لم ينجح في تحقيق هذا الإنجاز سوى 6 منتخبات فقط، لتبقى هذه المهمة واحدة من أكثر الإنجازات ندرة في تاريخ المونديال.

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كأس العالم 2026
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المنتخبات التي نجحت في الفوز بكأس العالم أمام جماهيرها
أوروجواي 1930.. أول بطل في التاريخ
دخل منتخب أوروجواي التاريخ بعدما توج بأول نسخة من كأس العالم عام 1930، التي استضافها على أرضه. وفي المباراة النهائية، فاز منتخب "لا سيليستي" على الأرجنتين بنتيجة 4-2 في ملعب سينتيناريو، ليصبح أول منتخب يتوج بكأس العالم، وأول من يحقق اللقب على أرضه.
إيطاليا 1934.. اللقب الثاني للمستضيف
كرر منتخب إيطاليا الإنجاز بعد 4 سنوات فقط، عندما استضاف نسخة 1934. وتوج منتخب "الآزوري" بالبطولة عقب فوزه في النهائي على تشيكوسلوفاكيا بنتيجة 2-1 في العاصمة الإيطالية روما.
إنجلترا 1966.. اللقب الوحيد في ويمبلي
حقق منتخب إنجلترا أول وآخر لقب عالمي في تاريخه عندما استضاف بطولة 1966. وفي المباراة النهائية، تغلب منتخب "الأسود الثلاثة" على ألمانيا بنتيجة 4-2، في ملعب ويمبلي الشهير.
ألمانيا الغربية 1974.. إسقاط الطاحونة الهولندية
في نسخة 1974، توج منتخب ألمانيا الغربية باللقب على أرضه بعد فوزه في النهائي على منتخب هولندا، الملقب بـ"الطاحونة البرتقالية"، بنتيجة 2-1، على الملعب الأوليمبي في ميونيخ.
الأرجنتين 1978.. البداية الذهبية
حقق منتخب الأرجنتين أول لقب عالمي في تاريخه عندما استضاف كأس العالم عام 1978. وفي النهائي، تفوق منتخب "التانجو" على هولندا بنتيجة 3-1، على ملعب مونومنتال في العاصمة بوينس آيرس.
فرنسا 1998.. آخر المستضيفين تتويجاً
يبقى منتخب فرنسا آخر منتخب نجح في إحراز لقب كأس العالم على أرضه، وذلك في نسخة 1998.
وحقق منتخب "الديوك" فوزاً كبيراً على البرازيل بنتيجة 3-0 في المباراة النهائية التي أقيمت على ملعب حديقة الأمراء أمام نحو 80 ألف متفرج. وسجل الأسطورة زين الدين زيدان هدفين، قبل أن يضيف إيمانويل بيتي الهدف الثالث، ليمنح فرنسا أول لقب عالمي في تاريخها.
وإذا تمكن أحد المنتخبات المستضيفة للبطولة من رفع الكأس، فسيصبح سابع منتخب يحقق هذا الإنجاز التاريخي، والأول منذ تتويج فرنسا على أرضها قبل 28 عاماً في مونديال 1998.

كأس العالم 2026
زين الدين زيدان
منتخب فرنسا
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