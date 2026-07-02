الجمعة 3 يوليو 2026 أبوظبي الإمارات
دبي °C
الشارقة °C
العين °C
عجمان °C
رأس الخيمة°C
الفجيرة°C
أم القيوين°C
مواقيت الصلاة
الفجر
الظهر
العصر
المغرب
العشاء
قصة صورة إنفوجراف كاريكتير بودكاست
أخبار اقتصادية أسواق أسهم عملات سلع
قصة صورة إنفوجراف كاريكتير بودكاست
أخبار اقتصادية أسواق أسهم عملات سلع
أبرز الأخبار
عدد اليوم
عدد اليوم
الرياضة

بوكيتينو ينتقد التحكيم بسبب بالوجون

بوكيتينو ينتقد التحكيم بسبب بالوجون
2 يوليو 2026 12:39

كاليفورنيا (أ ف ب)
قال المدرب الأرجنتيني للمنتخب الأميركي ماوريسيو بوكيتينو، إن المهاجم فولارين بالوجون لم يكن ينبغي "أبداً" أن يتلقى بطاقة حمراء، بعدما طُرد خلال مواجهة البوسنة والهرسك عقب مراجعة حكم الفيديو المساعد (في أيه آر)، ما يعني غيابه عن مباراة ثمن النهائي في كأس العالم 2026 لكرة القدم أمام بلجيكا الأسبوع المقبل.
وفي الدقيقة 64 من مباراة خروج المغلوب أمام البوسنة والهرسك، اعتُبر أن بالوجون الذي سجل الهدف الافتتاحي في فوز الولايات المتحدة 2-0، دهس بشكل مثير للجدل مؤخرة قدم المدافع طارق محاريموفيتش.
وبدا أيضاً أن بالوجون تعرض لإصابة جراء الاحتكاك مع محاريموفيتش، لكن الإعادات البطيئة أظهرت أن قدمه الممدودة هبطت في وضعية خطرة على كاحل منافسه أثناء التفافه.
ورغم الاحتجاجات بأن الاحتكاك كان عرضياً وغير مقصود، تلقّى بالوجون بطاقة حمراء بعد أن توجه الحكم البرازيلي رافايل كلوس لمراجعة اللقطة على الشاشة الجانبية.
وقال بوكيتينو "بالنسبة لي، ليست بطاقة حمراء أبداً. لم تكن أبداً نيته أن يدوس على قدم اللاعب".
وأضاف "كانت حالة طبيعية في كرة القدم، حيث تتصارع على الكرة وتهبط قدماك، أليس كذلك؟ ربما كان المشهد قاسياً بعض الشيء للمشاهدة، لكنني أعتقد أنه لم يكن متعمداً".
وردد نجم المنتخب الأميركي كريستيان بوليسيك هذه الكلمات، قائلاً إن زميله "لا يستحق البطاقة الحمراء"، واصفاً القرار بأنه "مؤسف".
وبحسب لوائح الاتحاد الدولي لكرة القدم (فيفا)، يُوقف بالوجون تلقائياً عن المباراة التالية لمنتخبه، ولا يمكن الطعن في الإيقاف، وفق ما قاله متحدث باسم الاتحاد للصحفيين.
وقال بوكيتينو إنه "من العدل" أن يكون هناك مجال للطعن في القرار، لكنه أشار إلى أنه سيضطر للنظر في "خيارات مختلفة" إذا لم يكن ذلك ممكناً.
وعوّض ريكاردو بيبي لاعب آيندهوفن الهولندي، بالوجون في خط الهجوم، عندما أُريح الأخير في ختام مباريات الولايات المتحدة ضمن دور المجموعات أمام تركيا.
وسجّل بالوجون المولود في نيويورك والذي نشأ في إنجلترا ويلعب حالياً مع موناكو الفرنسي، ثلاثة أهداف للمنتخب الأميركي في هذه النسخة من كأس العالم، بعدما أحرز ثنائية في المباراة الافتتاحية أمام الباراجواي.
ويفصله هدفان فقط عن معادلة الرقم القياسي التاريخي للولايات المتحدة في كأس العالم والمسجل باسم لاندون دونوفان (خمسة أهداف).
وتابع بوكيتينو "إنه محبط جداً، لأنني أعتقد أنها لقطة غير متعمدة. لكنه سعيد أيضاً لأننا تأهلنا".
وأكمل "لا يمكننا فعل أي شيء لتغيير هذا الشعور. انتهى الأمر. هذه هي كرة القدم. عليه أن يفهم أن مثل هذه المواقف تحدث".
وختم "بالتأكيد سيساعدنا على تقديم مستويات جيدة. آمل أن نتمكن من التأهل إلى الدور المقبل وأن يكون متاحاً مجدداً".

أخبار ذات صلة
لوكاكو يضرب رونالدو وميسي بالمعدل الاستثنائي
صلاح يثير أزمة في منتخب مصر قبل مواجهة أستراليا
كأس العالم 2026
تابع التغطية كاملة
كأس العالم 2026
ماوريسيو بوكيتينو
منتخب أميركا
آخر الأخبار
«راكز» تعزّز الشراكات الاستراتيجية مع شركات صينية
اقتصاد
«راكز» تعزّز الشراكات الاستراتيجية مع شركات صينية لاستقطاب استثمارات جديدة
اليوم 16:22
«غرف دبي» تستعرض الفرص الاستثمارية في الإمارة أمام المستثمرين الصينيين
اقتصاد
«غرف دبي» تستعرض الفرص الاستثمارية في الإمارة أمام المستثمرين الصينيين
اليوم 16:20
رئيس تشيلي يستقبل الزيودي ويؤكد أهمية ترسيخ العلاقات التجارية والاستثمارية مع الإمارات
اقتصاد
الإمارات تبحث تعزيز التعاون التجاري والاستثماري مع تشيلي
اليوم 16:06
شراكة بين «شروق» و«فنادق ماينور» لإدارة «مجموعة الشارقة» للضيافة
اقتصاد
شراكة بين «شروق» و«فنادق ماينور» لإدارة «مجموعة الشارقة» للضيافة
اليوم 16:05
الإمارات تشارك في «جيتكس للذكاء الاصطناعي - أوروبا 2026»
اقتصاد
الإمارات تشارك في «جيتكس للذكاء الاصطناعي - أوروبا 2026»
اليوم 16:02
للاشتراك بالنشرة الإخبارية
علوم الدار
الأخبار العالمية
اقتصاد
الرياضة
وجهات نظر
الترفيه
التعليم والمعرفة
فيديو
إنفوجراف
قصة صورة
كاريكاتير
برامج
عن الاتحاد
بيان الخصوصية
شروط الخدمة
إخلاء مسؤولية
Aletihad English
جميع الحقوق محفوظة لمركز الاتحاد للأخبار 2026©