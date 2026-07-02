64 نادياً تشارك في دوريات الدرجات الأولى والثانية والثالثة بالموسم الجديد



معتصم عبدالله (أبوظبي)

اعتمد اتحاد الإمارات لكرة القدم مشاركة قياسية للأندية في مسابقات الفريق الأول للموسم الرياضي 2026-2027، بعدما ارتفع عدد الأندية المشاركة في دوريات الدرجات الأولى والثانية والثالثة إلى 64 نادياً، في أكبر حضور للأندية منذ استحداث منظومة الدرجات الحالية.

ويتصدر دوري الدرجة الثالثة المشهد من حيث عدد المشاركين، بعدما استقر الاتحاد على مشاركة 33 فريقاً، تم توزيعها على مجموعتين، تضم الأولى 17 فريقاً والثانية 16 فريقاً.

ويعكس هذا الرقم النمو المتواصل في مسابقات الهواة، بعدما شهد الموسم الماضي 2025-2026 مشاركة 46 فريقاً فقط في مسابقات الدرجات الثلاث، ما يعني زيادة بلغت 18 فريقاً دفعة واحدة قبل انطلاق الموسم الجديد.

ضمّت المجموعة الأولى أندية: أوليمبيك، وآي إس إي، وأيرش، والجزيرة، والشهامة، والصقور العربية، والفتح إف سي، والوحدة، وباس، وتي إف سي، وديزرت فالكون، وريد كاسل، وستاليونز، وسترايكس، وفونيكس يونايتد، وليفرسبورت، وماراكوجا.

فيما ضمّت المجموعة الثانية أندية: إي إف سي، والاتفاق، والعين، والهير، وإميرالد، وإيه إل آي إس إيه، وجرانادوس، وجولدن ستار، وجي ريدز، ودراجون سيتي، وسما المحترفين، وسيتي، وفرانك، وفرسان هسبانيا، ومدينات، ويونايتد سبورت.

ويقام دوري الدرجة الثالثة بنظام الدوري من مرحلتين، على أن تتأهل أربعة فرق إلى دوري الدرجة الثانية بنهاية الموسم، بواقع صاحبي المركزين الأول والثاني من كل مجموعة.

وشهدت المسابقة نمواً متدرجاً خلال المواسم الأخيرة، إذ ارتفع عدد الأندية المشاركة من 15 فريقاً في موسم 2022-2023، إلى 16 فريقاً في موسم 2023-2024، ثم 18 فريقاً في موسم 2024-2025، قبل أن يبلغ 17 فريقاً في الموسم الماضي 2025-2026، وصولاً إلى الرقم القياسي الجديد البالغ 33 فريقاً.

وكان الموسم الماضي قد شهد تتويج مودرن سبورت بلقب دوري الدرجة الثالثة، فيما صعدت أندية رمال الصحراء وفورت فيرتوس ونوفا ستار إلى دوري الدرجة الثانية.

توزيع الأندية في مسابقات الفريق الأول 2026-2027

دوري الدرجة الأولى: 15 فريقاً

دوري الدرجة الثانية: 16 فريقاً

دوري الدرجة الثالثة: 33 فريقاً

الإجمالي: 64 فريقاً