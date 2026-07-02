مونديال 2026: ميسي يعود إلى «الديار» لقيادة الأرجنتين في ميامي



ميامي (أ ف ب)

قلة من الناس كانت تتخيل أنه بعد ثلاث سنوات من انتقاله إلى ميامي، سيقود ليونيل ميسي مسيرة الأرجنتين للدفاع عن لقبها، ويحطم الأرقام القياسية في مشاركته السادسة في كأس العالم، ويعود اللاعب البالغ 39 عاماً إلى فلوريدا التي بات يعتبرها موطناً له، لخوض مواجهة في دور الـ32 أمام مفاجأة البطولة الرأس الأخضر الجمعة، بعدما سجل ستة أهداف في دور المجموعات.

وبذلك أصبح ميسي الهدّاف التاريخي لنهائيات كأس العالم برصيد 19 هدفاً، كما يملك سلسلة تهديفية قياسية تمتد لسبع مباريات متتالية في البطولة.

وكان كثيرون يعتقدون أن الفائز بالكرة الذهبية ثماني مرات يتجه نحو اعتزال دولي عندما غادر الكرة الأوروبية إلى الدوري الأميركي لكرة القدم، بعد أن وضع حداً لانتظاره الطويل للتتويج بكأس العالم في قطر أواخر العام 2022.

لكن ميسي خالف التوقعات، سواء من خلال تأثيره في كرة القدم بالولايات المتحدة، أو قدرته على مواصلة حسم المباريات على المستوى الدولي.

ولم يكن إنتر ميامي، المملوك جزئياً للإنجليزي ديفيد بيكهام الذي تأسّس عام 2018، قد أحرز أي لقب قبل وصوله، وجعل وصول ميسي، أحد أحدث أندية الدوري الأميركي، وجهة مفضلة لنجوم أوروبا.

وبمساعدة زميليه السابقين في برشلونة سيرجيو بوسكيتس وجوردي ألبا، قاد ميسي إنتر ميامي للفوز بكأس الدوريات، وهي بطولة إقصائية تجمع أندية من الدوري الأميركي والمكسيكي والكندي، في موسمه الأول.

وفي العام الماضي، ذهب ميسي وميامي إلى أبعد من ذلك بإحراز أول لقب للدوري الأميركي، ولا يقتصر تأثير لاعب يُعتبر على نطاق واسع الأفضل في التاريخ على أرض الملعب فقط، وقال خوان بوغين، المدرب في أكاديمية «ريفو سوكر» في دورال قرب ميامي: «ميسي يمثل مرحلة ما قبل وما بعد بالنسبة لمعنى كرة القدم هنا، منذ 2023، أصبح الجميع مشجعي إنتر»، وأضاف: «لاحظنا ذلك بوضوح في الأكاديمية أيضاً، حيث ارتفع عدد الأطفال المسجلين لممارسة اللعبة بشكل كبير».