«بنات» الإماراتي في المجموعة الثالثة بدوري أبطال آسيا للسيدات



كوالالمبور (وام)

سحبت اليوم قرعة الدور التمهيدي من بطولة دوري أبطال آسيا للأندية للسيدات 2026-2027، في مقر الاتحاد الآسيوي لكرة القدم بالعاصمة الماليزية كوالالمبور، وأسفرت عن وقوع فريق «بنات» الإماراتي في المجموعة الثالثة إلى جانب ناساف الأوزبكي، وماستر إف سي من لاوس، وفريق كلية رويال تيمفو من بوتان.

وشهدت مراسم القرعة توزيع 24 فريقاً على 6 مجموعات، بواقع 4 فرق في كل مجموعة، لتحديد مواجهات الدور التمهيدي من النسخة الجديدة للبطولة القارية.

وضمّت المجموعة الأولى أندية إيست بنغال الهندي، وصباح الماليزي، وروفرز من جوام، وراجشاهي ستارز البنجلاديشي.

وجاءت في المجموعة الثانية كل من كايا إف سي-إيلويلو الفلبيني، وTSL من هونغ كونغ، وفنوم بنه كراون الكمبودي، وإف سي إلبيرس القيرغيزي، أما المجموعة الثالثة فضمّت فرق «بنات» الإماراتي، وناساف الأوزبكي، وماستر إف سي من لاوس، وكلية رويال تيمفو من بوتان.

وضمّت المجموعة الرابعة أندية كلية العلماء الآسيويين التايلاندي، و4.25 من جمهورية كوريا الديمقراطية الشعبية، وجاراتساتاي المنغولي، وساموسير من تيمور الشرقية، وفي المجموعة الخامسة جاءت أندية بام خاتون الإيراني، والاتحاد الأردني، والنصر السعودي، وسيسكا دوشانبي الطاجيكي.

وضمّت المجموعة السادسة نيو تايبيه سيتي هانج يوان من الصين تايبيه، وأييياوادي للسيدات من ميانمار، وإف سي جورونغ السنغافوري، ونو ليميتس اللبناني.

وأعلن الاتحاد الآسيوي لكرة القدم عن إقامة منافسات الدور التمهيدي خلال الفترة من 17 إلى 23 أغسطس 2026.