خورفكان يحسم ملفاته ويبدأ الإعداد للموسم الجديد



فيصل النقبي (خورفكان)

واصلت شركة خورفكان لكرة القدم استعداداتها للموسم الجديد، بعدما حسمت عدداً من الملفات المتعلقة بقائمة الفريق الأول، بالتزامن مع انطلاق مرحلة الفحوصات الطبية للاعبين وبدء التجمع الداخلي، استعداداً للسفر إلى المعسكر الخارجي الذي تستضيفه تركيا خلال الأيام المقبلة.

واعتمدت الشركة تجديد عقدي الحارسين راشد عيسى وراشد عبدالله سهيل، في خطوة تهدف إلى المحافظة على الاستقرار في مركز حراسة المرمى، ضمن رؤية الجهاز الفني للموسم المقبل.

وفي المقابل، قررت الشركة عدم تجديد عقود عدد من اللاعبين وهم الكوري الجنوبي دوجاي ون وسعيد أحمد وجمال الحوسني وسلطان الشامسي، لينتهي مشوارهم مع الفريق، فيما انتقل عبدالله الرفاعي والبرازيلي لورينسي إلى خوض تجربة جديدة مع ناديين آخرين بعد انتهاء ارتباطهما بخورفكان.

وتأتي هذه التحركات ضمن خطة شاملة لإعادة ترتيب صفوف الفريق، بالتنسيق بين الجهاز الفني واللجنة الفنية، بهدف تجهيز قائمة قادرة على المنافسة في الموسم الجديد، مع استمرار العمل على استكمال بقية الملفات المتعلقة بالتعاقدات الجديدة، قبل انطلاق المعسكر الخارجي في تركيا، الذي سيشهد المرحلة الرئيسية من الإعداد الفني والبدني للموسم المقبل.