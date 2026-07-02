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الرياضة

مبادرة «الطريق لرفعة الرجبي» تصل إلى تنزانيا

مبادرة «الطريق لرفعة الرجبي» تصل إلى تنزانيا
2 يوليو 2026 18:30

 
دبي (الاتحاد)

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يواصل اتحاد الرجبي تنفيذ مبادرة «الطريق لرفعة الرجبي» (RRR)، من خلال زيارة فيلادلفيا، مدربة منتخب الإمارات الوطني للسيدات، إلى تنزانيا، للمساهمة في تطوير اللعبة عبر تنفيذ برامج تعليمية، وتنمية المواهب، وتأهيل المدربين، وتقديم الأدوات، وتبادل الخبرات مع الكوادر المحلية، في إطار التزام الاتحاد بدعم النمو المستدام للرجبي.
وتأتي هذه المحطة امتداداً لسلسلة من المبادرات التي نفّذها الاتحاد في عدد من الدول الآسيوية والأفريقية ضمن برنامج «الطريق لرفعة الرجبي»، الذي يهدف إلى نقل الخبرات الإماراتية، وتطوير اللعبة، ودعم الاتحادات الوطنية في بناء منظومة فنية مستدامة، من خلال تنظيم الدورات التدريبية وورش العمل، وتنفيذ برامج لاكتشاف المواهب، وتأهيل المدربين والحكام.
وشهدت المبادرة خلال الفترة الماضية تنفيذ العديد من البرامج الميدانية في قارتي آسيا وأفريقيا، بالتعاون مع الاتحادات المحلية والجهات القارية، حيث أسهمت في تعزيز انتشار اللعبة، ورفع كفاءة الكوادر الفنية، وإتاحة الفرصة أمام اللاعبين واللاعبات الناشئين للاستفادة من الخبرات الإماراتية في مجال تطوير الرجبي.
وتؤكد هذه الجهود حرص اتحاد الرجبي على ترسيخ دوره كشريك فاعل في تنمية اللعبة على المستويين القاري والدولي، من خلال مبادرات مجتمعية وتنموية تترك أثراً مستداماً، وتعزّز مكانة الإمارات كمركز إقليمي لنقل المعرفة والخبرات في رياضة الرجبي.
وقالت فوزية فريدون عضو مجلس إدارة اتحاد الرجبي، رئيسة لجنة مبادرة الطريق لرفعة الرجبي: «نفخر بما حققته مبادرة الطريق لرفعة الرجبي منذ إطلاقها، بعدما أصبحت نموذجاً عملياً يعكس التزام اتحاد الإمارات للرجبي بدعم الدول الناشئة في اللعبة، ليس فقط من خلال تنظيم البطولات، وإنما عبر الاستثمار في العنصر البشري، ونقل المعرفة، وبناء القدرات الفنية والإدارية».

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اتحاد الرجبي
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