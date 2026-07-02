«الشارقة الرياضي» يعتمد البرامج الخارجية لتطوير الموهوبين



الشارقة (وام)

أعلنت إدارة شؤون الرياضة والتطوير بمجلس الشارقة الرياضي ممثلة بقسم رعاية وتطوير الموهوبين اعتماد البرامج الخارجية للموهوبين في الألعاب الفردية بأندية الإمارة، في عدد من الدول، لتأسيس أجيال من الأبطال، وتمثيل الدولة وإمارة الشارقة في الاستحقاقات الخارجية.

وكشفت الإدارة عن انطلاق معسكر معايشة وإعداد للموهوبين في نادي الشارقة لرياضات الدفاع عن النفس أغسطس المقبل، بجمهورية مصر العربية ضمن خطتها لتطوير المواهب في أندية الإمارة.

وقال جاسم الدوخي رئيس قسم الألعاب الفردية بإدارة شؤون الرياضة والتطوير بمجلس الشارقة الرياضي، إن رعاية وتطوير المواهب الرياضية في مقدمة أولويات إدارة شؤون الرياضة والتطوير، من خلال العمل المستمر مع أندية إمارة الشارقة باعتبارها الشريك الرئيسي في اكتشاف وصقل المواهب وصناعة الأبطال، وتنفيذ برامج تطويرية متكاملة تستند إلى أفضل الممارسات، بما يسهم في رفع كفاءة اللاعبين وتأهيلهم للمنافسة على المستويات المحلية والدولية، وذلك في ظل الدعم والاهتمام الكبيرين من القيادة الرشيدة بالقطاع الرياضي.

وأكد حذيفة الكندي رئيس قسم الموهوبين في إدارة شؤون الرياضة والتطوير، التنسيق والتعاون مع أندية الإمارة في البرامج التطويرية، وفق آليات تواكب الخطة الاستراتيجية في مجلس الشارقة الرياضي لبناء أجيال من الأبطال، بالإضافة إلى الاستعانة بالخبراء والمختصين من المدربين والفنيين.

ونوه بالعمل على عدد من المحاور مثل المعسكرات الداخلية والخارجية، والمشاركة في البطولات الخارجية، وتدريبات المعايشة الداخلية والخارجية، وتوفير البيئة الجاذبة، وتطوير الشراكات، وبناء القدرات، موضحاً أن البرنامج الآن يتضمن تأهيل وتطوير 75 موهوباً في الألعاب الفردية على نطاق الإمارة نجحوا بتحقيق إنجازات كبيرة خلال الفترة الماضية.

وأوضح أن لجنة رعاية الموهوبين بالمجلس تحرص على انتقاء المواهب في مختلف الألعاب، وفق الاختبارات في الألعاب الفردية المقررة، لضمان الوصول إلى مستويات متطورة تعزز أهداف رؤية اكتشافها وتمكينها، وتنفيذ برامج تدريبية احترافية، ورفد المنتخبات الوطنية بالعناصر القادرة على تحقيق الإنجازات في المحافل الخارجية، مشيراً إلى التطور الكبير للبرنامج منذ إقراره، لمواكبة المؤشرات العالمية، والوصول إلى الألعاب الأولمبية.