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الرياضة

كشك يقود منتخب الشباب في «آسيوية اليد»

اليد
2 يوليو 2026 16:30

 
دبي (الاتحاد)

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تعاقد اتحاد اليد مع المدرب المصري محمد سمير كشك، على سبيل الإعارة من نادي دبا الحصن، لقيادة منتخب الإمارات للشباب خلال منافسات البطولة الآسيوية التاسعة لكرة اليد للشباب، التي تستضيفها مدينة تشوتشو الصينية خلال الفترة من 15 إلى 26 يوليو الجاري.
وتُعد البطولة محطة مؤهلة إلى بطولة العالم لكرة اليد تحت 21 عاماً، المقررة في مقدونيا خلال الفترة من 23 يونيو إلى 4 يوليو 2027، حيث تتأهل المنتخبات الأربعة الأولى إلى المونديال.
ويملك كشك سجلاً تدريبياً حافلاً بالإنجازات، يتقدمها قيادته فريق الشارقة للتتويج بلقب البطولة الآسيوية للأندية أبطال الدوري عام 2024 للمرة الأولى في تاريخ النادي، كما قاده في الموسم ذاته إلى تحقيق رباعية محلية بإحراز ألقاب دوري الرجال، وكأس الإمارات، وكأس الاتحاد، وكأس السوبر.
وسبق لكشك تدريب أندية الطيران المصري، والعدالة السعودي، ودبا الحصن، كما يمتلك خبرة كبيرة في الملاعب الإماراتية لاعباً، حيث مثل الشارقة بين عامي 2006 و2010، وحقق معه لقب كأس رئيس الدولة مرتين وكأس الاتحاد مرتين، قبل أن ينتقل إلى شباب الأهلي ويتوَّج معه بلقب الدوري وكأس رئيس الدولة وكأس السوبر، كما دافع عن ألوان فريق النصر.
ويخوض منتخب الإمارات منافسات البطولة ضمن المجموعة الثانية إلى جانب منتخبات اليابان، وكوريا الجنوبية، وإيران، والكويت، وقطر، والهند، في إطار سعيه لتحقيق نتائج إيجابية والمنافسة على إحدى بطاقات التأهل إلى بطولة العالم للشباب.

منتخب اليد
منتخب شباب اليد
البطولة الآسيوية لكرة اليد
اتحاد اليد
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