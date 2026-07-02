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الرياضة

«الرجبي» يعلن أجندة المنتخبات الوطنية للمشاركات المحلية والخارجية

«الرجبي» يعلن أجندة المنتخبات الوطنية للمشاركات المحلية والخارجية
2 يوليو 2026 17:30


دبي (وام)
أعلن اتحاد الرجبي تفاصيل المشاركات المقررة للمنتخبات الوطنية خلال الفترة المقبلة في البطولات المختلفة لعام 2026، والمسابقات المحلية، وانطلاق الموسم أكتوبر المقبل، وأوضح الاتحاد، أن منتخبي الإمارات للرجال والسيدات سيشاركان في الجولة الأولى من سلسلة آسيا للرجبي السباعي يومي 29 و30 أغسطس المقبل في الصين، بالإضافة إلى المشاركة المقررة لمنتخبي الإمارات للناشئين والناشئات تحت 18 عاماً في بطولة آسيا للرجبي السباعي تحت 18 عاماً يومي 5 و6 سبتمبر 2026 في الصين أيضاً.
وكشف عن مشاركة منتخب الإمارات للرجال في دورة الألعاب الآسيوية «آيتشي ناغويا 2026» خلال الفترة من 1 إلى 3 أكتوبر المقبل في اليابان، فضلاً عن بطولة العرب للرجبي السباعي للرجال والسيدات في موعد سيتم الكشف عنه خلال الفترة القليلة المقبلة، إلى جانب مشاركة أخرى للمنتخبين في سلسلة آسيا للرجبي السباعي - الجولة الثانية على مدار يومي 17 و18 أكتوبر في كولومبو بسريلانكا.
ونوه الاتحاد إلى مشاركة فريقي شاهين والمها في بطولة الإمارات دبي للرجبي السباعي يومي 28 و29 نوفمبر 2026، بالإضافة إلى مشاركة فريق شاهين في النسخة الأولى من بطولة آسيا للأندية، بسريلانكا أكتوبر المقبل.
وأكد محمد سلطان الزعابي، الأمين العام للاتحاد، حرص الاتحاد على الارتقاء باللعبة، وتطوير المنتخبات الوطنية، والارتقاء بقدرات الممارسين لها وفق منظومة شاملة تواكب الطفرة التي تشهدها اللعبة على الصعيد القاري، موضحا أن الفترة الماضية شهدت انضمام أندية جديدة واعتماد ترقيات أخرى، بما يعكس الجهود الكبيرة لتحقيق أفضل معدلات النمو الاستراتيجي.

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