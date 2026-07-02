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الرياضة

النسخة الثانية من مهرجان العين لسباقات الهجن تنطلق غداً

النسخة الثانية من مهرجان العين لسباقات الهجن تنطلق غداً
2 يوليو 2026 17:05

 

العين (الاتحاد)
تنطلق غداً فعاليات النسخة الثانية من مهرجان العين لسباقات الهجن بمشاركة محلية وخليجية واسعة من ملاك ومضمري الإمارات ودول مجلس التعاون وذلك بتوجيهات صاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان رئيس الدولة، حفظه الله، وتحت رعاية سمو الشيخ هزاع بن زايد آل نهيان، ممثل الحاكم في منطقة العين.
وأكدت اللجنة المنظمة استمرار منافسات المهرجان الذي ينظمه مركز شؤون السباقات وهجن الرئاسة، بإشراف اتحاد سباقات الهجن حتى 9 أكتوبر المقبل بميدان الروضة في منطقة العين، على 3 جولات تمهيدية خلال أشهر يوليو وأغسطس وسبتمبر، على أن تُختتم بالتحديات النهائية مطلع أكتوبر بتتويج نخبة المطايا والمشاركين.
ورُصدت للمهرجان جوائز مالية وعينية قيّمة تشمل رموزاً وكؤوساً للأشواط الرئيسة، بهدف تحفيز الملاك والمضمرين ورفع مستوى التنافس، ويتضمن 605 أشواط موزعة على جميع الفئات العمرية للإبل الفطامين والحقايق واللقايا والإيذاع والثنايا والحول والزمول، تُقام بمسافات متدرجة حسب الفئة العمرية، وجميعها في الفترة الصباحية، لضمان أفضل الظروف الفنية للركض وتكافؤ الفرص بين المشاركين.
ونوهت إلى أن ميدان الروضة من أبرز ميادين سباقات الهجن في الدولة، ببنية تحتية متطورة تشمل مضماراً مطابقاً للمواصفات الدولية، وأنظمة توقيت إلكترونية دقيقة، وخدمات متكاملة للملاك والمضمرين والجمهور، بما يعزز من جودة التنظيم ويواكب تطلعات المشاركين.

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ويرسخ مكانة سباقات الهجن كرياضة تراثية أصيلة، ودعم مشاركة الشباب والملاك الجدد، وتطوير منظومة السباقات وفق أحدث المعايير الفنية والتنظيمية، وتعزيز التلاحم الخليجي، إلى جانب إبراز الدور المحوري لمركز شؤون السباقات في صون الموروث ونقله للأجيال القادمة، ومحطة استراتيجية ضمن مسيرة تطوير سباقات الهجن في الدولة، لاستدامة الإرث الوطني وترسيخه في وجدان المجتمع.
 

سباقات الهجن
سباقات الهجن العربية الأصيلة
اتحاد سباقات الهجن
العين
مهرجان العين لسباقات الهجن
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