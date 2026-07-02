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الرياضة

اللجنة المنظمة لمهرجان كلباء الرياضي تعتمد الخطة التشغيلية

اللجنة المنظمة لمهرجان كلباء الرياضي تعتمد الخطة التشغيلية
2 يوليو 2026 19:30


الشارقة (وام)
استعرضت اللجنة المنظمة لمهرجان كلباء الرياضي الخطة التشغيلية للمنافسات الرياضية والفعاليات والأنشطة المجتمعية المصاحبة واعتمدت معظمها، كما اعتمدت تشكيلات الكوادر البشرية للجان الفرعية، ووجهت بزيادة مشاركة الجهات الحكومية في تنظيم ودعم فعاليات المهرجان، إلى جانب مناقشة عدد من المسابقات الترفيهية الجديدة التي تستهدف مختلف فئات المجتمع.
جاء ذلك خلال اجتماعها الثالث، برئاسة الدكتور سيف أحمد الزعابي، عضو مجلس الشارقة الرياضي في مركز واسط للأراضي الرطبة، وذلك لمتابعة التحضيرات الخاصة بالنسخة الجديدة من المهرجان، المقرر انطلاقها في نوفمبر المقبل.
حضر الاجتماع عبدالرحمن الدرمكي، مدير المهرجان، وأعضاء اللجنة المنظمة الذين ناقشوا عدداً من الموضوعات المدرجة على جدول الأعمال، من بينها اعتماد الهوية البصرية للمهرجان، وإدراج عدد من الألعاب الإلكترونية، وتنظيم ورش توعوية وصحية ضمن البرنامج المصاحب للفعاليات.
وقررت اللجنة تشكيل فريق عمل برئاسة حمد البيماني لإعداد تصور متكامل لمنصة المحتوى الإلكتروني الخاصة بالمهرجان، يتضمن متطلباتها الفنية وآليات تشغيلها، على أن يتم رفعه خلال أسبوع.
يُعد «مهرجان كلباء الرياضي» المسمى الجديد للدورة التي انطلقت قبل خمس سنوات وركزت في بدايتها على الألعاب الشاطئية، قبل أن تتوسع لتشمل باقة متنوعة من الأنشطة الرياضية والمجتمعية والترفيهية، في إطار رؤية مجلس الشارقة الرياضي الرامية إلى تطوير الحدث ليصبح مهرجاناً سنوياً يجمع أفراد المجتمع والزوار، ويوفر برامج تناسب مختلف الفئات العمرية.

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