شفيونتيك تسحق بليشكوفا وتبلغ الدور الثالث لبطولة ويمبلدون



لندن (أ ف ب)

سحقت البولندية إيجا شفيونتيك، المصنفة ثالثة عالمياً وحاملة اللقب، التشيكية كارولينا بليشكوفا 6-1 و6-3 في 70 دقيقة، وبلغت الدور الثالث من بطولة ويمبلدون، ثالثة البطولات الأربع الكبرى في كرة التنس اليوم.

ولم تفز شفيونتيك ابنة الـ25 عاماً والمتوجة بست بطولات كبرى، بأي لقب هذا العام وخسرت مباراتها التحضيرية الوحيدة على العشب في دورة باد هومبورج (500 نقطة).

وبعدما عانت لتجاوز الدور الأول أمام الأميركية تايلور تاونسند (6-1 و2-6 و6-3)، استهلت البولندية مباراتها أمام المصنفة 73 عالمياً في الدور الثاني بقوة وفازت في الأشواط الأربعة الأولى.

قالت شفيونتيك التي كافحت لكبح دموعها بعد الفوز على تاونسند التاسعة والسبعين «بالتأكيد كان الدور الاول مؤثرا للغاية، لكني شعرت اليوم وكأنه يوم عمل عادي، يجب أن أكون مستعدة، وأن أكون في كامل تركيزي».

وأعادت البولندية ذكريات فوزها الساحق على بيليشكوفا بنتيجة 6-0 و6-0 في نهائي دورة إيطاليا المفتوحة 2021.

وصلت شفيونتيك إلى الدور الثالث على الأقل في كل من مشاركاتها الـ 26 الأخيرة في البطولات الأربع الكبرى منذ خسارتها في الدور الثاني في بطولة الولايات المتحدة المفتوحة عام 2019.

وفازت التشيكية البالغة 34 عاماً العائدة إلى الملاعب هذا العام بعد غياب طويل بسبب الإصابة، بشوطها الأول بعدما نجحت بإنقاذ كرة لكسر إرسالها. واصلت شفيونتيك تألقها لتنهي المجموعة الأولى في 25 دقيقة.

ولم تمنح البولندية أي فرصة لمنافستها بليشكوفا التي بدت من دون أي حلول، حيث فازت بنسبة 42% من النقاط في المجموعة الأولى (27% في الثانية).

ومنحت بليشكوفا منافستها فرصة كسر الإرسال بخطأ مزدوج (3-2)، من دون أن تتمكن من تعويض الفارق.

وستواجه اللاعبة المصنفة الأولى عالمياً سابقاً في الدور التالي الفيليبينية ألكسندرا إيلا (32) بعدما قلبت تأخرها بمجموعة أمام الأسترالية مايا جوينت (87) التي هزمت الأسطورة الأميركية سيرينا وليامس في الدور الأول، إلى فوز مستحق بنتيجة 3-6 و6-2 و6-0.

وفي أبرز مباريات الدور الثاني، أنهت ماديسون كيز، بطلة أستراليا المفتوحة السابقة، اهتمام الجماهير المحلية في منافسات السيدات بفوزها على البريطانية كايتي سوان 6-1 و6-4.

وعانت الأميركية إيما نافارو (23) للفوز على الإسبانية أوكسانا سيليخميتيفا 3-6 و6-4 و6-1، وتغلبت التشيكية ماري بوشكوفا (21) على الإيطالية كاترينا غرانت 7-5 و6-3، والروسية ليودميلا سامسونوفا على مواطنتها ديانا شنايدر 6-4 و4-6 و6-2.

ولدى الرجال، فاز الاسترالي أليكس دي مينور الخامس على الفرنسي أدريان مانارينو 6-3 و6-2 و6-2، وتايلور فريتس السادس على باتريك كيبسون 6-2 و6-2 و7-5 في مباراة أميركية بالخالص.

وخاض الموهبة الصاعدة الإسباني رافايل خودار مباراة صعبة أمام مواطنه بابلو كارينا بوستا، خرج منها فائزاً بنتيجة 3-6 و6-3 و1-6 و6-3 و6-4.