كلوب يقترب من تدريب ألمانيا وناجلسمان على أبواب المغادرة



ميونيخ (أ ف ب)

يقترب يوليان ناجلسمان من مغادرة منصبه كمدرب للمنتخب الألماني بعد خروجه المبكر من كأس العالم بحسب صحيفة «بيلد»، بينما تزعم وسائل إعلام أخرى أن يورجن كلوب هو المرشح الأبرز لخلافته.

وأفادت «بيلد» أن ناجلسمان عقد اجتماعاً مطولاً استمر قرابة ثلاث ساعات مع قادة الاتحاد الألماني لكرة القدم اليوم الخميس، عقب خروج «دي مانشافت» على يد الباراجواي بركلات الترجيح (3-4، 1-1) من دور الـ32 في كأس العالم المقامة في الولايات المتحدة وكندا والمكسيك.

وهي المرة الثالثة على التوالي التي تفشل فيها ألمانيا في بلوغ أدوار متقدمة في نهائيات كأس العالم بعد عامي 2018 و2022 حين خرجت من دور المجموعات في المرتين كلتيهما.

وأعلن بيرند نويندورف رئيس الاتحاد الألماني لكرة القدم الثلاثاء عن مراجعة لأسباب هذا الإخفاق.

ووفقا لصحيفة «بيلد»، فقد التقى ناجلسمان مع كل من نويندورف، المدير الرياضي للمنتخب الوطني رودي فولر، رئيس رابطة الدوري هانز يواكيم فاتسكه ومدير الاتحاد الألماني لكرة القدم أندرياس ريتيج.

وقدّم المدرب الشاب البالغ 38 عاماً رؤيته لأداء ألمانيا في كأس العالم، كما نوقش الأداء المتواضع للمنتخب والأجواء المتوترة في معسكره التدريبي في وينستون-سالم، ما عرّض «دي مانشافت» لانتقادات لاذعة منذ ذلك الحين.

وبحسب بيلد، عرضت إدارة الاتحاد على ناجلسمان فرصة الاستقالة، ومنحته متسعاً من الوقت لدراسة خياراته، علما أن عقده ينتهي في عام 2028.