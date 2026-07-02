الجمعة 3 يوليو 2026 أبوظبي الإمارات
دبي °C
الشارقة °C
العين °C
عجمان °C
رأس الخيمة°C
الفجيرة°C
أم القيوين°C
مواقيت الصلاة
الفجر
الظهر
العصر
المغرب
العشاء
قصة صورة إنفوجراف كاريكتير بودكاست
أخبار اقتصادية أسواق أسهم عملات سلع
قصة صورة إنفوجراف كاريكتير بودكاست
أخبار اقتصادية أسواق أسهم عملات سلع
أبرز الأخبار
عدد اليوم
عدد اليوم
الرياضة

مواجهات قوية في قرعة دوري أدنوك للمحترفين

مواجهات قوية في قرعة دوري أدنوك للمحترفين
2 يوليو 2026 22:10

 

أبوظبي (وام)
كشفت مراسم قرعة دوري أدنوك للمحترفين وكأس مصرف أبوظبي الإسلامي للموسم الرياضي 2026-2027، التي أجرتها مساء اليوم، رابطة المحترفين الإماراتية في المقر الرئيسي لشركة بترول أبوظبي الوطنية «أدنوك»، عن مواجهات قوية في البطولتين، وذلك وسط حضور رسمي ورياضي بارز، واعتماد أحدث التقنيات الرقمية في إدارة مراسم القرعة.
حضر مراسم القرعة معالي الدكتور سلطان أحمد الجابر، وزير الصناعة والتكنولوجيا المتقدمة، العضو المنتدب والرئيس التنفيذي لمجموعة «أدنوك» وشركاتها، وعبدالله ناصر الجنيبي رئيس رابطة المحترفين الإماراتية، ولورينزو فنارا سفير جمهورية إيطاليا لدى الدولة، وسيف الفلاحي رئيس دائرة الموارد البشرية والهوية الوطنية والدعم المؤسسي بشركة «أدنوك»، وحسن عبدالله الشامسي رئيس إدارة أعمال المتعاملين الخاصة والخدمات المصرفية الخاصة بمصرف أبوظبي الإسلامي.
واستُهلت مراسم القرعة بإجراء قرعة كأس مصرف أبوظبي الإسلامي باستخدام تقنيات الذكاء الاصطناعي، في خطوة تعكس توجه رابطة المحترفين نحو توظيف أحدث الحلول الرقمية والأنظمة الذكية في إدارة مسابقاتها، بما يعزز مبادئ الشفافية والدقة والعدالة.
وأسفرت قرعة الدور التمهيدي لكأس مصرف أبوظبي الإسلامي عن مواجهات تجمع النصر مع يونايتد، وعجمان مع الشارقة، والظفرة مع بني ياس، وحتا مع شباب الأهلي، والجزيرة مع الوحدة، والوصل مع العين، وكلباء مع خورفكان.
كما أجرت الرابطة قرعة دوري أدنوك للمحترفين باستخدام النظام الإلكتروني الذكي المعتمد، الذي يراعي أعلى معايير النزاهة والعدالة، إلى جانب الجوانب الفنية والتنظيمية والتسويقية، انسجاماً مع استراتيجيتها الرامية إلى تطوير مسابقاتها وتبني أحدث التقنيات في إدارة البطولات.
وراعت آلية القرعة عدداً من المعايير، أبرزها توزيع المباريات وفق الترتيب التاريخي للأندية، وتحقيق التوازن في المباريات الجماهيرية، وضمان عدم خوض أي فريق أكثر من مباراتين متتاليتين على أرضه أو خارجها، إلى جانب مراعاة مواعيد المباريات داخل الإمارة الواحدة، والمشاركات الخارجية للأندية، بما يسهم في إعداد روزنامة متوازنة للموسم الجديد.وكشفت قرعة الجولة الأولى من دوري أدنوك للمحترفين عن مواجهات تجمع النصر مع كلباء، والظفرة مع الشارقة، وبني ياس مع العين، وحتا مع الجزيرة، والوحدة مع عجمان، والوصل مع يونايتد، وخورفكان مع شباب الأهلي.

أخبار ذات صلة
خورفكان يحسم ملفاته ويبدأ الإعداد للموسم الجديد
«المحترفين» تستعرض آخر الاستعدادات لقرعة الموسم الجديد

تدشين الكرة الرسمية
شهد الحفل تدشين الكرة الرسمية الجديدة والحصرية لمسابقات رابطة المحترفين الإماراتية، التي ستُستخدم اعتباراً من الموسم الرياضي 2026-2027، عقب الإعلان عن الشراكة الاستراتيجية مع شركة «إيرييا» الإيطالية، الشريك الفني والمورد الرسمي لكرة المباريات حتى عام 2029، وذلك بمشاركة «سعيد» تميمة رابطة المحترفين الإماراتية، وعدد من نجوم دوري أدنوك للمحترفين. 

 

دوري أدنوك للمحترفين
كأس مصرف أبوظبي الإسلامي
دورينا
رابطة المحترفين
سلطان الجابر
آخر الأخبار
منظر عام للعاصمة القطرية الدوحة - رويترز
الأخبار العالمية
باكستان: حققنا تقدماً خلال المفاوضات الإيرانية الأميركية في الدوحة
اليوم 01:08
خيام النازحين بين المباني المدمرة في مخيم الشاطئ (أ ف ب)
الأخبار العالمية
تحذيرات من كارثة إنسانية وصحية وشيكة في غزة
اليوم 01:08
شاحنات محترقة عقب قصف روسي على كييف (أ ف ب)
الأخبار العالمية
الكرملين: روسيا ستواصل زيادة الضغط على أوكرانيا
اليوم 01:08
مركبات عسكرية إسرائيلية تمر في أراضٍ زراعية جنوب لبنان (أ ف ب)
الأخبار العالمية
وزير الزراعة اللبناني لـ«الاتحاد»: 22.5% من الأراضي الزراعية تضررت بسبب الحرب
اليوم 01:07
نازحون في مخيم أبو النجا بالقضارف شرقي السودان - أرشيفية
الأخبار العالمية
«أطباء بلا حدود» تحذر من كارثة إنسانية بمخيم للاجئين في القضارف السودانية
اليوم 01:07
للاشتراك بالنشرة الإخبارية
علوم الدار
الأخبار العالمية
اقتصاد
الرياضة
وجهات نظر
الترفيه
التعليم والمعرفة
فيديو
إنفوجراف
قصة صورة
كاريكاتير
برامج
عن الاتحاد
بيان الخصوصية
شروط الخدمة
إخلاء مسؤولية
Aletihad English
جميع الحقوق محفوظة لمركز الاتحاد للأخبار 2026©