مواجهات قوية في قرعة دوري أدنوك للمحترفين

أبوظبي (وام)

كشفت مراسم قرعة دوري أدنوك للمحترفين وكأس مصرف أبوظبي الإسلامي للموسم الرياضي 2026-2027، التي أجرتها مساء اليوم، رابطة المحترفين الإماراتية في المقر الرئيسي لشركة بترول أبوظبي الوطنية «أدنوك»، عن مواجهات قوية في البطولتين، وذلك وسط حضور رسمي ورياضي بارز، واعتماد أحدث التقنيات الرقمية في إدارة مراسم القرعة.

حضر مراسم القرعة معالي الدكتور سلطان أحمد الجابر، وزير الصناعة والتكنولوجيا المتقدمة، العضو المنتدب والرئيس التنفيذي لمجموعة «أدنوك» وشركاتها، وعبدالله ناصر الجنيبي رئيس رابطة المحترفين الإماراتية، ولورينزو فنارا سفير جمهورية إيطاليا لدى الدولة، وسيف الفلاحي رئيس دائرة الموارد البشرية والهوية الوطنية والدعم المؤسسي بشركة «أدنوك»، وحسن عبدالله الشامسي رئيس إدارة أعمال المتعاملين الخاصة والخدمات المصرفية الخاصة بمصرف أبوظبي الإسلامي.

واستُهلت مراسم القرعة بإجراء قرعة كأس مصرف أبوظبي الإسلامي باستخدام تقنيات الذكاء الاصطناعي، في خطوة تعكس توجه رابطة المحترفين نحو توظيف أحدث الحلول الرقمية والأنظمة الذكية في إدارة مسابقاتها، بما يعزز مبادئ الشفافية والدقة والعدالة.

وأسفرت قرعة الدور التمهيدي لكأس مصرف أبوظبي الإسلامي عن مواجهات تجمع النصر مع يونايتد، وعجمان مع الشارقة، والظفرة مع بني ياس، وحتا مع شباب الأهلي، والجزيرة مع الوحدة، والوصل مع العين، وكلباء مع خورفكان.

كما أجرت الرابطة قرعة دوري أدنوك للمحترفين باستخدام النظام الإلكتروني الذكي المعتمد، الذي يراعي أعلى معايير النزاهة والعدالة، إلى جانب الجوانب الفنية والتنظيمية والتسويقية، انسجاماً مع استراتيجيتها الرامية إلى تطوير مسابقاتها وتبني أحدث التقنيات في إدارة البطولات.

وراعت آلية القرعة عدداً من المعايير، أبرزها توزيع المباريات وفق الترتيب التاريخي للأندية، وتحقيق التوازن في المباريات الجماهيرية، وضمان عدم خوض أي فريق أكثر من مباراتين متتاليتين على أرضه أو خارجها، إلى جانب مراعاة مواعيد المباريات داخل الإمارة الواحدة، والمشاركات الخارجية للأندية، بما يسهم في إعداد روزنامة متوازنة للموسم الجديد.وكشفت قرعة الجولة الأولى من دوري أدنوك للمحترفين عن مواجهات تجمع النصر مع كلباء، والظفرة مع الشارقة، وبني ياس مع العين، وحتا مع الجزيرة، والوحدة مع عجمان، والوصل مع يونايتد، وخورفكان مع شباب الأهلي.

تدشين الكرة الرسمية

شهد الحفل تدشين الكرة الرسمية الجديدة والحصرية لمسابقات رابطة المحترفين الإماراتية، التي ستُستخدم اعتباراً من الموسم الرياضي 2026-2027، عقب الإعلان عن الشراكة الاستراتيجية مع شركة «إيرييا» الإيطالية، الشريك الفني والمورد الرسمي لكرة المباريات حتى عام 2029، وذلك بمشاركة «سعيد» تميمة رابطة المحترفين الإماراتية، وعدد من نجوم دوري أدنوك للمحترفين.