الدقيقة 86.. كابوس أفريقي في مونديال 2026

أبوظبي (الاتحاد)

تحوّلت الدقيقة 86 إلى كابوس حقيقي للمنتخبات الأفريقية في كأس العالم 2026، بعدما شهدت استقبال ثلاثة منتخبات أهدافاً حاسمة في التوقيت ذاته تقريباً، قبل أن تودّع جميعها منافسات دور الـ32 بطريقة درامية.

وبدأت الحكاية مع منتخب كوت ديفوار، الذي كان على بُعد دقائق قليلة من فرض وقت إضافي أمام النرويج، قبل أن ينجح إرلينج هالاند في تسجيل هدف قاتل في الدقيقة 86، مانحاً منتخب بلاده الفوز 2-1 وبطاقة العبور إلى الدور التالي.

وتكرر السيناريو بصورة لافتة مع منتخب جمهورية الكونغو الديمقراطية، الذي صمد طويلاً أمام إنجلترا، قبل أن يظهر هاري كين في الدقيقة 86 ويحرز هدف الانتصار 2-1، لينهي حلم المنتخب الأفريقي في مواصلة مغامرته المونديالية.

أما الضربة الأقسى، فجاءت من نصيب منتخب السنغال، الذي كان متقدماً على بلجيكا بهدفين نظيفين، قبل أن يقلّص روميلو لوكاكو الفارق في الدقيقة 86، لتبدأ بعدها العودة البلجيكية المثيرة التي انتهت بالفوز 3-2 بعد التمديد.

وأثارت المصادفة الرقمية تفاعلاً واسعاً بين الجماهير ووسائل الإعلام، بعدما تحولت الدقيقة نفسها إلى نقطة تحول قاتلة لثلاثة منتخبات أفريقية خلال أيام قليلة فقط.

ورغم اختلاف ظروف المباريات الثلاث، فإن النتيجة كانت واحدة، هدف في الدقيقة 86 غيّر مسار المباراة وأطاح بآمال منتخبات القارة السمراء في مواصلة المشوار.

وبينما ستبقى النسخة الحالية من المونديال شاهدة على هذه المصادفة الغريبة، فإن الدقيقة 86 قد تدخل ذاكرة كرة القدم الأفريقية باعتبارها «الدقيقة المشؤومة» التي أنهت أحلام ثلاثة منتخبات في التوقيت نفسه تقريباً.