الجمعة 3 يوليو 2026 أبوظبي الإمارات
دبي °C
الشارقة °C
العين °C
عجمان °C
رأس الخيمة°C
الفجيرة°C
أم القيوين°C
مواقيت الصلاة
الفجر
الظهر
العصر
المغرب
العشاء
قصة صورة إنفوجراف كاريكتير بودكاست
أخبار اقتصادية أسواق أسهم عملات سلع
قصة صورة إنفوجراف كاريكتير بودكاست
أخبار اقتصادية أسواق أسهم عملات سلع
أبرز الأخبار
عدد اليوم
عدد اليوم
الرياضة

الظفرة يدشّن الإعداد ويعزّز الصفوف بالصفقة الثالثة

الظفرة يطمح لمشاركة إيجابية في الموسم الجديد (الاتحاد)
3 يوليو 2026 01:05

أبوظبي (الاتحاد)

أخبار ذات صلة
حمدان بن زايد يستقبل وفد دائرة تنمية المجتمع ويطلع على مستجدات تطوير منظومة القطاع الاجتماعي بمنطقة الظفرة
بلدية منطقة الظفرة تعزّز ثقافة السلامة المهنية

دشّن الفريق الأول لنادي الظفرة برنامج إعداده للموسم الجديد 2026-2027، من خلال تدريباته اليومية التي انطلقت مطلع يوليو الجاري، حيث يتضمن برنامج الإعداد الداخلي خوض مباراة ودية أولى في 12 يوليو، قبل السفر إلى المعسكر الخارجي في سلوفينيا.
وحدد «فارس الظفرة» يوم 15 يوليو موعداً لانطلاق معسكره الخارجي، والذي يستمر حتى الثاني من أغسطس المقبل موعد العودة إلى أبوظبي، ويتخلله خوض أربع مباريات ودية، من بينها مواجهة أمام نادي أبها السعودي يوم 27 يوليو.
وتحتضن سلوفينيا أيضاً معسكري الشارقة وكلباء خلال فترة الإعداد الصيفية، الأمر الذي يرجح إقامة مباريات ودية بين الأندية الثلاثة، في ظل تواجدها في الدولة ذاتها وتداخل فترات معسكراتها الخارجية، بما يمنح الأجهزة الفنية فرصة خوض مواجهات تنافسية قوية قبل انطلاق الموسم الجديد.
وواصل الظفرة تدعيم صفوفه خلال فترة الانتقالات الصيفية بإعلانه التعاقد مع المهاجم البرازيلي أريلسون سامبايو جالفاو (مواليد 2004)، قادماً من نادي سبورت كلوب تورينسي البرازيلي على سبيل الإعارة، ليصبح ثالث صفقات النادي الصيفية بعد ضم لاعب الوسط السنغالي دومينيك مندي وصانع الألعاب الألباني ريجي لوشكيا.
وبدأ الظفرة، الذي أنهى الموسم الماضي في المركز الثاني عشر متقدماً على البطائح ودبا الهابطين إلى دوري الدرجة الأولى، ترتيب أوراقه مبكراً بتجديد التعاقد مع المدرب الكرواتي ألين هورفات (52 عاماً) لموسم جديد، في خطوة تهدف إلى تعزيز الاستقرار الفني ومواصلة العمل المشترك، بعدما قاد الفريق سابقاً إلى التتويج بلقب دوري الدرجة الأولى في موسم 2024-2025، ثم نجح في قيادة «فارس الظفرة» إلى تحقيق هدف البقاء في دوري أدنوك للمحترفين.
كما أعلن النادي عودة مدربه السابق محمد قويض لتولي منصب المدير الرياضي، في خطوة تستهدف الاستفادة من خبراته الفنية والإدارية لدعم مشروع النادي في الموسم الجديد.

الظفرة
نادي الظفرة
سلوفينيا
آخر الأخبار
منظر عام للعاصمة القطرية الدوحة - رويترز
الأخبار العالمية
باكستان: حققنا تقدماً خلال المفاوضات الإيرانية الأميركية في الدوحة
اليوم 01:08
خيام النازحين بين المباني المدمرة في مخيم الشاطئ (أ ف ب)
الأخبار العالمية
تحذيرات من كارثة إنسانية وصحية وشيكة في غزة
اليوم 01:08
شاحنات محترقة عقب قصف روسي على كييف (أ ف ب)
الأخبار العالمية
الكرملين: روسيا ستواصل زيادة الضغط على أوكرانيا
اليوم 01:08
مركبات عسكرية إسرائيلية تمر في أراضٍ زراعية جنوب لبنان (أ ف ب)
الأخبار العالمية
وزير الزراعة اللبناني لـ«الاتحاد»: 22.5% من الأراضي الزراعية تضررت بسبب الحرب
اليوم 01:07
نازحون في مخيم أبو النجا بالقضارف شرقي السودان - أرشيفية
الأخبار العالمية
«أطباء بلا حدود» تحذر من كارثة إنسانية بمخيم للاجئين في القضارف السودانية
اليوم 01:07
للاشتراك بالنشرة الإخبارية
علوم الدار
الأخبار العالمية
اقتصاد
الرياضة
وجهات نظر
الترفيه
التعليم والمعرفة
فيديو
إنفوجراف
قصة صورة
كاريكاتير
برامج
عن الاتحاد
بيان الخصوصية
شروط الخدمة
إخلاء مسؤولية
Aletihad English
جميع الحقوق محفوظة لمركز الاتحاد للأخبار 2026©