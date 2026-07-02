الظفرة يدشّن الإعداد ويعزّز الصفوف بالصفقة الثالثة

أبوظبي (الاتحاد)

دشّن الفريق الأول لنادي الظفرة برنامج إعداده للموسم الجديد 2026-2027، من خلال تدريباته اليومية التي انطلقت مطلع يوليو الجاري، حيث يتضمن برنامج الإعداد الداخلي خوض مباراة ودية أولى في 12 يوليو، قبل السفر إلى المعسكر الخارجي في سلوفينيا.

وحدد «فارس الظفرة» يوم 15 يوليو موعداً لانطلاق معسكره الخارجي، والذي يستمر حتى الثاني من أغسطس المقبل موعد العودة إلى أبوظبي، ويتخلله خوض أربع مباريات ودية، من بينها مواجهة أمام نادي أبها السعودي يوم 27 يوليو.

وتحتضن سلوفينيا أيضاً معسكري الشارقة وكلباء خلال فترة الإعداد الصيفية، الأمر الذي يرجح إقامة مباريات ودية بين الأندية الثلاثة، في ظل تواجدها في الدولة ذاتها وتداخل فترات معسكراتها الخارجية، بما يمنح الأجهزة الفنية فرصة خوض مواجهات تنافسية قوية قبل انطلاق الموسم الجديد.

وواصل الظفرة تدعيم صفوفه خلال فترة الانتقالات الصيفية بإعلانه التعاقد مع المهاجم البرازيلي أريلسون سامبايو جالفاو (مواليد 2004)، قادماً من نادي سبورت كلوب تورينسي البرازيلي على سبيل الإعارة، ليصبح ثالث صفقات النادي الصيفية بعد ضم لاعب الوسط السنغالي دومينيك مندي وصانع الألعاب الألباني ريجي لوشكيا.

وبدأ الظفرة، الذي أنهى الموسم الماضي في المركز الثاني عشر متقدماً على البطائح ودبا الهابطين إلى دوري الدرجة الأولى، ترتيب أوراقه مبكراً بتجديد التعاقد مع المدرب الكرواتي ألين هورفات (52 عاماً) لموسم جديد، في خطوة تهدف إلى تعزيز الاستقرار الفني ومواصلة العمل المشترك، بعدما قاد الفريق سابقاً إلى التتويج بلقب دوري الدرجة الأولى في موسم 2024-2025، ثم نجح في قيادة «فارس الظفرة» إلى تحقيق هدف البقاء في دوري أدنوك للمحترفين.

كما أعلن النادي عودة مدربه السابق محمد قويض لتولي منصب المدير الرياضي، في خطوة تستهدف الاستفادة من خبراته الفنية والإدارية لدعم مشروع النادي في الموسم الجديد.