«مونديال الجوجيتسو 2026».. اللجنة المنظمة تعتمد الخطة التشغيلية

أبوظبي (الاتحاد)

اعتمدت اللجنة المنظمة لبطولة العالم للجوجيتسو 2026، خلال اجتماعها الذي عقدته في «مبادلة أرينا» بأبوظبي، المتطلبات التشغيلية والتنظيمية الخاصة باستضافة البطولة، التي ستستضيفها العاصمة أبوظبي خلال الفترة من 1 إلى 9 أغسطس المقبل بتنظيم من الاتحاد الدولي للعبة، وذلك في إطار الاستعدادات الرامية إلى إقامة الحدث وفق أعلى المعايير الفنية والإدارية واللوجستية، بما يعكس المكانة العالمية لدولة الإمارات في رياضة الجوجيتسو.

وأكّدت اللجنة أن استضافة البطولة تجسّد الدعم المتواصل الذي توليه القيادة الرشيدة للرياضة الإماراتية، وما وفّرته من منظومة متكاملة، أسهمت في تمكين الاتحادات الرياضية الوطنية من استقطاب وتنظيم أبرز البطولات العالمية، وترسيخ مكانة الدولة مركزاً دولياً للجوجيتسو ومنصة تجمع اللاعبين والحكام والخبراء وصناع القرار من مختلف أنحاء العالم.

حضر الاجتماع، يوسف عبد الله البطران، عضو مجلس إدارة اتحاد الجوجيتسو والفنون القتالية المختلطة، رئيس اللجنة، وفهد علي الشامسي، الأمين العام للاتحاد، وطارق البحري، عضو اللجنة، وكوستانتين بافلينكو، ممثلاً عن الاتحاد الدولي للجوجيتسو، إلى جانب ممثلين عن الملفات المالية واللوجستية والفنية وفريق «أوس» التطوعي (OSS). ويُعد الاجتماع محطة رئيسة لمراجعة الأولويات التنفيذية، وتوزيع المسؤوليات، واعتماد الجداول الزمنية الخاصة باستكمال جميع المتطلبات قبل انطلاق البطولة.

واستعرضت اللجنة أبرز الملفات التشغيلية، وفي مقدمتها التسويق، والهوية البصرية، والخدمات اللوجستية، وتجهيز موقع المنافسات، والإقامة، والمواصلات، والخدمات الطبية، إضافة إلى خطة التشغيل العامة، بما يضمن جاهزية جميع المسارات التنظيمية وفق الجدول الزمني المعتمد. كما ناقشت اللجنة التقديرات الأولية لأعداد المشاركين، التي تشير إلى مشاركة نحو 2500 لاعب ولاعبة، مع اعتماد جاهزية تشغيلية قادرة على استيعاب ما يصل إلى 3000 مشارك، بما يعزز مرونة الخطط التنظيمية واستيعاب أي زيادة محتملة في أعداد الوفود من لاعبين ومدربين وحكام وإداريين.

وأكدت اللجنة أهمية التنسيق والإعداد المسبق لكافة الملفات المرتبطة مباشرة بجودة التنظيم وتجربة الوفود، وفي مقدمتها الخدمات الطبية، واستقبال اللاعبين والحكام، وانسيابية التنقل بين المطار والفنادق وموقع البطولة، إلى جانب تكليف فريق «أوس» التطوعي بإعداد خطة متكاملة لاستقبال الوفود في المطار والفنادق.

كما شددت اللجنة على الدور المحوري لاتحاد الإمارات للجوجيتسو والفنون القتالية المختلطة في توفير الخدمات اللوجستية والإعلامية والهوية البصرية للبطولة، بما يعزّز الهوية المؤسسية للحدث ويعكس صورة دولة الإمارات.

وقال يوسف عبد الله البطران: تمثل بطولة العالم للجوجيتسو 2026، امتداداً لرؤية القيادة الرشيدة في دعم الرياضة والرياضيين، التي أسهمت في تحويل دولة الإمارات والعاصمة أبوظبي إلى وجهة عالمية للعبة ومركزاً مؤثراً في تطويرها وتنظيم أبرز بطولاتها، مؤكداً أن استضافة البطولة تعكس الثقة الدولية التي اكتسبتها الدولة بفضل كفاءة مؤسساتها وخبراتها التنظيمية. وأضاف: تعمل اللجنة وفق منهجية دقيقة ترتكز على تحويل جميع المتطلبات التشغيلية إلى إجراءات تنفيذية قابلة للقياس، وربط كل ملف بجهة مسؤولة وجدول زمني واضح، بما يشمل الجوانب المالية واللوجستية والفنية، وخطط الإقامة والمواصلات، والخدمات الطبية، والهوية البصرية، ومكافحة المنشطات، واستقبال الوفود.

وأكد يوسف البطران أن الخبرات المتراكمة لأبوظبي في استضافة كبرى بطولات الجوجيتسو تمثل قاعدة قوية للبناء عليها، وتفرض في الوقت نفسه مسؤولية تطوير مستويات التنظيم، مشيراً إلى أن الهدف يتمثل في تقديم نسخة تليق باسم الدولة، وتعكس أعلى معايير الاحترافية والانضباط المؤسسي، وتوفر تجربة متكاملة لجميع المشاركين منذ وصولهم وحتى مغادرتهم.