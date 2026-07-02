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كأس العالم 2026.. إسبانيا إلى دور الـ 16 بثلاثية في شباك النمسا

كأس العالم 2026.. إسبانيا إلى دور الـ 16 بثلاثية في شباك النمسا
3 يوليو 2026 00:59
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لوس أنجليس (د ب أ)
تأهل منتخب إسبانيا إلى دور الـ16 من بطولة كأس العالم لكرة القدم بالفوز على النمسا 3 / صفر في دور الـ32 من البطولة، وسجل ميكيل أويارزابال هدف التقدم لإسبانيا في الدقيقة 36، ثم أضاف بيدرو بورو الهدف الثاني في الدقيقة 66، ثم عاد أويارزابال ليسجل هدفه الشخصي الثاني، والثالث لإسبانيا، في الدقيقة 89.
ويتقابل المنتخب الإسباني في دور الـ16 مع الفائز من لقاء البرتغال وكرواتيا واللذين يتقابلان في ساعة مبكرة من صباح اليوم الجمعة.
ويعد المنتخب الإسباني هو الوحيد، إلى جانب المكسيك، الذي لم يستقبل أي أهداف خلال مشوار البطولة حتى الآن.
وكان منتخب إسبانيا، قد تأهل في صدارة مجموعته التي ضمت الرأس الأخضر وأوروجواي والسعودية برصيد 7 نقاط متفوقا على الوصيف الرأس الأخضر الذي تأهل في المركز الثاني.

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