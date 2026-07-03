صلاح يثير أزمة في منتخب مصر قبل مواجهة أستراليا

دالاس(أ ف ب)

أثار حسام حسن مدرب منتخب مصر، الشكوك حول جاهزية القائد محمد صلاح لمواجهة أستراليا الجمعة في دور الـ32 من مونديال 2026 لكرة القدم، مؤكداً أنه "لن يجازف" بإشراكه بعد إصابته أمام إيران، لكنه أشار إلى أن اللاعب "سيكون موجوداً".

وقال حسن في مؤتمر صحفي في دالاس "كما قلت سابقاً، فوجئت بشعوره بإجهاد وطلب التغيير (أمام إيران). بدأ علاجاً مكثّفاً مع الجهاز الطبي ودخل تدريجياً في التمارين".

أضاف "لن أجازف (بإشراكه) إلا إذا شعرت أنه سيكون حاضراً. سنرى إن كان سيبدأ أم لا. لكنه سيكون موجوداً بشكل كبير".

وتابع "شارك أمس واليوم، لكنه خاض أقل من تدريب. صلاح لديه شغف وحالة معنوية أن يكون وسط زملائه".

وظهر صلاح في الحصة التدريبية الخميس مع المجموعة كاملة وتدرب بشكل طبيعي، لكنه وضع كمّادة ثلجية تحت فخذه الأيسر.

وكان صلاح خرج في الدقيقة 57 في التعادل مع إيران 1-1 في الجولة الثالثة من الدور الأول. وأشار طبيب المنتخب إلى أن الأشعة التي خضع لها اللاعب أثبتت أنه يعاني من شد في العضلات الخلفية.

ولعب صلاح دوراً رئيساً في تحقيق مصر فوزها الأول في نهائيات كأس العالم أمام نيوزيلندا (3-1) بتسجيله هدفاً وتقديمه تمريرة حاسمة.

ويُعد صلاح، ثاني هدّاف منتخب مصر بعد مدربه حسن، أهم أسلحة المدرب هجومياً. سجل نجم ليفربول الإنجليزي السابق 66 هدفاً في 117 مباراة دولية.

وكان إمام عاشور الذي سجل هدفاً في التعادل مع بلجيكا (1-1)، أكّد جاهزية صلاح في اللقاء مع الصحفيين. قال "كلنا جاهزون والقائد جاهز أيضاً".

وتطرق حسن إلى دور صلاح في المنتخب، قائلاً "صلاح من أهم اللاعبين لديّ فنياً ومعنوياً. فرض نفسه على الكرة العالمية ويستحق ذلك".

أردف المدرب "سعيد في عملي بأنني استطعت توظيفه وأخرجت منه أموراً أكثر مما كان لديه في ليفربول. أصبح لديه تنوّع وخطورته زادت".

وضمن السياق عينه، يغيب لاعب الوسط مهند لاشين عن المواجهة مع أستراليا بعد نيله بطاقة صفراء ثانية أمام إيران.

قال حسن "مهند لاعب مهم، مثل (أحمد) فتوح ومحمد عبد المنعم" اللذين يغيبان عن المواجهة أيضاً بسبب الإصابة. كنت أتمنى أن يكونا موجودين (لكن) المدرب، خاصة حين يدرب منتخب مصر، لا يفكّر بالسلبيات، وأنا لديّ ثقة بجميع اللاعبين".

وأكّد حسن أنه "نعتزم أن نُفرح شعبنا والقارة الإفريقية والعرب".

تحدث عن مواجهة أستراليا وكيفية التعامل مع الكرات الطويلة قائلاً "أي منتخب يجب أن يتعامل مع كل الظروف والإيجابيات والسلبيات (لدى) المنافس. كل (لاعبي) المنتخبات الأفريقية أجسامهم تتوافق مع نيوزيلندا وايران وبلجيكا وتعاملنا مع هذه الظروف".

استطرد "في نفس الوقت، الموضوع ليس بالأجسام. هناك توازن وحفظ للتعامل مع الكرات الطويلة والعالية التي تلجأ لها بعض الفرق".

وعن تطلّع الجمهور لمباراة دور الـ16 قبل التأهل، قال "أنا كمسؤول أفكر في المباراة التي ألعبها والدور الذي أنا فيه. كل تفكيري في مباراة أستراليا".