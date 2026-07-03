خورفكان يدعم صفوفه بالجامايكي فليمينغز

فيصل النقبي (خورفكان)

أعلنت شركة خورفكان لكرة القدم تعاقدها مع الجناح الجامايكي جونيور فليمينغز، ليكون أحد العناصر الجديدة في صفوف الفريق الأول استعداداً للموسم الكروي الجديد من دوري أدنوك للمحترفين تحديداً، ضمن خطة النادي لتدعيم الصفوف بعدد من اللاعبين القادرين على تقديم الإضافة الفنية.

ويملك فليمينغز تجربة ناجحة في الكرة الإماراتية، بعدما دافع عن ألوان نادي عجمان خلال الموسمين الماضيين، وقدم مستويات مميزة بفضل سرعته ومهاراته الفردية وقدرته على صناعة الفرص والتسجيل، ليصبح من أبرز اللاعبين في مركز الجناح بدوري أدنوك للمحترفين.

كما يمتلك اللاعب مسيرة احترافية متنوعة، إذ بدأ مشواره في جامايكا، قبل أن يخوض تجارب احترافية في الولايات المتحدة وفرنسا وصربيا، إلى جانب مشاركاته الدولية مع منتخب جامايكا الأول، ما منحه خبرة كبيرة على مختلف المستويات.

ويأمل خورفكان أن يشكل فليمينغز إضافة هجومية قوية خلال الموسم الجديد، وأن يسهم بخبراته وإمكاناته في تحقيق تطلعات الفريق، ضمن الاستعدادات التي يواصلها النادي للمنافسة بقوة في الموسم المقبل تحت قيادة الجهاز الفني.