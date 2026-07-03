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الرياضة

رونالدو يكرّم جوتا في الذكرى الأولى لرحيله

رونالدو يكرّم جوتا في الذكرى الأولى لرحيله
3 يوليو 2026 08:54

تورونتو(أ ف ب)
قال كريستيانو رونالدو إن ما حدث في مباراة البرتغال وكرواتيا كان "مفارقة من مفارقات الحياة"، بعدما تزامن تأهل بلاده إلى ثمن نهائي كأس العالم لكرة القدم، مع مرور عام على وفاة زميله الراحل ديوجو جوتا.
والتقط رونالدو وزملاؤه صوراً وهم يحملون قميص جوتا رقم 21 عقب الفوز المثير على كرواتيا 2-1، والذي نقل البرتغال إلى دور الـ16.
وقال رونالدو لقناة فوكس الأميركية "مفارقة الحياة، إنه أمر لا يُصدق. كنا نعرف ذلك قبل المباراة. كانت لحظة خاصة جداً. تحدثنا اليوم، نحن المجموعة، عن ذلك، عن مفارقة الحياة. إنه أمر لا يُصدق".
كما ارتدى رونالدو قميصاً يحمل الرقم 21 في نهاية المباراة خلال إجراء المقابلات.
وكان جوتا وشقيقه أندريه سيلفا قد لقيا مصرعهما بعدما تحطمت سيارتهما أثناء قيادة لاعب ليفربول الإنجليزي عبر إسبانيا في الثالث من يوليو العام الماضي، في طريق عودته لبدء فترة الإعداد للموسم الجديد في إنجلترا.
وكان اللاعب البالغ 28 عاماً، قد خاض 49 مباراة دولية مع منتخب البرتغال بين 2019 و2025، سجل خلالها 14 هدفاً، آخرها في يونيو 2024 خلال مباراة ودية ضد كرواتيا، وهو ما ذكّر به مدرب البرتغال الإسباني روبرتو مارتينيز.
قال في مؤتمر صحفي "نتمكن من التأهل إلى ثمن النهائي في اليوم الذي نكرّم فيه ديوجو جوتا وأندريه، وكذلك والد ريكاردو كارفاليو"، في إشارة إلى مساعده الذي فقد والده مؤخراً.
وأضاف "وفوق ذلك، كانت كرواتيا هي المنافس، وهو آخر منتخب سجل في مرماه ديوجو هدفاً بقميص المنتخب. هناك الكثير من الدلالات في هذه المباراة، وأعتقد أنه كان فوزاً مستحقاً".
وفي وقت سابق من البطولة، عُرضت صورة بالأبيض والأسود لجوتا على الشاشة العملاقة في ملعب هيوستن قبل مباراة البرتغال الافتتاحية ضد جمهورية الكونغو الديموقراطية.

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