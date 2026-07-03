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الرياضة

«الجودو للناشئين والشباب» يستعد لآسيوية الأردن في الشارقة

«الجودو للناشئين والشباب» يستعد لآسيوية الأردن في الشارقة
3 يوليو 2026 12:00

أبوظبي (الاتحاد)
يدشّن غداً منتخبنا الوطني لناشئ وشباب الجودو معسكره التدريبي الداخلي، في ضيافة نادي الشارقة لرياضات الدفاع عن النفس بالشارقة، والذي يستمر حتى 12 من شهر يوليو الجاري، استعداداً للمشاركة في بطولة آسيا لفردي الناشئين والشباب للجودو التي يستضيفها الاتحاد الأردني، من 14 إلى 22 يوليو الحالي.
وأكد محمد جاسم الأمين العام لاتحاد الإمارات للجودو، أن القائمة التي تم اختيارها من قبل الجهاز الفني لهذا القطاع للمشاركة في المعسكر ضمّت 10 لاعبين وهم، مانع الزعابي وراشد نعماتوف (نادي كلباء الرياضي) مسعود محمد مسعود، عبد الرحمن جانيف، انس اليماحي ويوسف العوض (نادي الفجيرة للفنون القتالية) بطي الهاشمي (نادي خورفكان)، صقر العتيبي، حمدان المازمي (نادي الشارقة الرياضي) ومحمد المازمي (الشارقة لرياضات الدفاع عن النفس).
من جهته، حثَّ محمد بن ثعلوب الدرعي رئيس اتحاد الإمارات للجودو، قطاع الناشئين والشباب بضرورة المشاركة الإيجابية، مؤكداً على تواصل الاهتمام بقطاع المراحل العمرية للجودو خلال الموسم الجديد، ترجمه لخطط وبرامج الاتحاد التي اعتمدها في دورته الجديدة، مع تواصل التجمعات القصيرة ودعم المنتخبات العمرية بشكل مستمر بالمواهب التي يفرزها الموسم الرياضي بهدف إعدادهم لتمثيل جودو الإمارات، مما يسهم في خلق نوع من التنافس خلال المرحلة المقبلة.

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