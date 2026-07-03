«عمومية الرجبي» تعتمد اتحاد غرب آسيا وتناقش القرارات التطويرية

دبي (الاتحاد)

عقدت الجمعية العمومية للاتحاد الآسيوي للرجبي اجتماعها نصف السنوي عبر تقنية الاتصال المرئي، وترأّس الاجتماع قيس الظالعي رئيس الاتحاد، وبمشاركة 64 ممثلاً عن 36 اتحاداً وطنياً، إلى جانب ممثلي الاتحاد الدولي للرجبي، حيث ناقشت تقارير اللجان العاملة، واعتمدت عدداً من القرارات المتعلقة بتطوير اللعبة في القارة، شملت استحداث اتحاد غرب آسيا للرجبي، واعتماد روزنامة البطولات، ومتابعة توسعة عضوية الاتحاد، إضافة إلى استعراض نتائج أول استبيان شامل لقياس أداء الاتحاد.

وأكد قيس الظالعي، أن اتحاد غرب آسيا يضم 11 دولة هي الإمارات، والسعودية، وقطر، والبحرين، وسلطنة عمان، والكويت، والأردن، ولبنان، وسوريا، وفلسطين، والعراق، ليصبح أكبر تجمع إقليمي للرجبي في آسيا، مشيراً إلى أن العمل بدأ بالفعل للإعداد لإقامة أول بطولة لغرب آسيا قبل نهاية العام الجاري بالتنسيق مع الاتحادات الوطنية الأعضاء.

وأشار الظالعي إلى أن إنشاء الاتحادات الإقليمية كان أحد أبرز أهدافه منذ توليه رئاسة الاتحاد الآسيوي، مؤكداً أن هذه الكيانات تسهم في تقليل تكاليف السفر على الاتحادات، وزيادة عدد البطولات الإقليمية، ورفع المستوى التنافسي بين المنتخبات المتقاربة جغرافياً، بما ينعكس إيجاباً على تطوير اللعبة في القارة.

وكشف رئيس الاتحاد الآسيوي عن إشهار اللجنة الكويتية للرجبي رسمياً برئاسة الشيخ صباح جابر الصباح، موضحاً أن الكويت ستتقدم خلال الأسابيع المقبلة بطلب الحصول على العضوية المنتسبة في الاتحاد الآسيوي، تمهيداً لاعتمادها رسمياً خلال الجمعية العمومية المقبلة المقرر عقدها حضورياً في نوفمبر أو ديسمبر المقبلين، لترتفع عضوية الاتحاد إلى 37 دولة، بعد أن كانت تضم 32 دولة عند توليه رئاسة الاتحاد في نوفمبر 2019.

وأكد أن انضمام الكويت يمثل خطوة مهمة للرجبي الخليجي، إذ يكتمل بذلك وجود ست دول خليجية لديها هيئات رسمية للعبة، وهو ما يفتح الباب أمام تنظيم بطولات خليجية رسمية وفق اللوائح الرياضية المعمول بها، التي تشترط وجود أربع دول على الأقل لممارسة اللعبة.

وعلى صعيد المسابقات، أعلن الظالعي تأجيل النسخة الأولى من بطولة الأندية الآسيوية للرجبي السباعي إلى نهاية أكتوبر أو مطلع نوفمبر المقبل، بدلاً من موعدها السابق في يوليو، بهدف ضمان مشاركة أفضل الأندية الآسيوية، مشيراً إلى أنها ستكون أول بطولة رسمية للأندية ينظمها اتحاد قاري للرجبي على مستوى العالم، في خطوة غير مسبوقة بين الاتحادات القارية الست.

وأضاف أن الاتحاد الآسيوي اعتمد كذلك معظم استضافات بطولاته القارية للموسم الحالي، فيما اقتربت سلطنة عمان من استضافة بطولة آسيا لسباعيات الرجبي للمستوى الثاني للمرة الثانية على التوالي، بعد النجاح التنظيمي الذي حققته النسخة الماضية في مسقط، موضحاً أن اعتماد الاستضافة سيتم عقب اجتماعات مرتقبة مع المسؤولين الرياضيين في سلطنة عمان.