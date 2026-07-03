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الرياضة

لوكاكو يضرب رونالدو وميسي بالمعدل الاستثنائي

لوكاكو يضرب رونالدو وميسي بالمعدل الاستثنائي
3 يوليو 2026 14:14

معتز الشامي (أبوظبي)
واصل المهاجم البلجيكي روميلو لوكاكو تأكيد مكانته كأحد أبرز الهدافين في تاريخ كرة القدم الدولية، بعدما لعب دور البطولة في عودة منتخب بلجيكا المثيرة أمام السنغال في دور الـ32 من كأس العالم 2026، مسجلاً الهدف الذي أشعل انتفاضة "الشياطين الحمر" وقادهم إلى التأهل لدور الـ16.
ولم يكن هدف لوكاكو هو الحدث الأبرز فقط، بل كشفت الأرقام عن إنجاز استثنائي يضعه أمام أسطورتين بحجم ليونيل ميسي وكريستيانو رونالدو، من حيث الكفاءة التهديفية مع المنتخبات الوطنية.
وبحسب الإحصائيات، يبلغ متوسط تسجيل لوكاكو 0.71 هدف في المباراة الواحدة بقميص منتخب بلجيكا، وهو أعلى من متوسط عدد من أعظم هدافي العصر الحديث.
وتبرز أرقام روميلو لوكاكو الدولية كفاءته التهديفية الاستثنائية، حيث يبلغ متوسطه 0.71 هدف في المباراة الواحدة بقميص منتخب بلجيكا، متفوقاً على عدد من أبرز هدافي كرة القدم في العصر الحديث، وفي مقدمتهم كريستيانو رونالدو الذي يبلغ معدله 0.63 هدف في المباراة، وليونيل ميسي بمتوسط 0.61 هدف، بينما يحل روبرت ليفاندوفسكي رابعاً بمتوسط 0.53 هدف، ما يعكس الفاعلية الكبيرة للمهاجم البلجيكي على الصعيد الدولي.
ويواصل لوكاكو كتابة فصل جديد في مسيرته الدولية، بعدما رفع رصيده إلى 92 هدفاً في 130 مباراة بقميص منتخب بلجيكا، مؤكداً أنه لا يزال أحد أكثر المهاجمين حسماً في كرة القدم العالمية، رغم بلوغه الثالثة والثلاثين ومعاناته من مشكلات بدنية حدت من مشاركاته مع نابولي خلال الموسم الماضي.
وحقق المنتخب البلجيكي ريمونتادا تاريخية في كأس العالم 2026، بعدما قلب تأخره بهدفين أمام السنغال إلى فوز مثير بنتيجة 3-2 في دور الـ32. ولم يقتصر الإنجاز على التأهل، حيث سجل يوري تيليمانس هدف الفوز في الدقيقة 124 و43 ثانية من الشوط الإضافي الثاني، ليصبح أحدث هدف من حيث التوقيت في تاريخ كأس العالم. 
وبذلك حطم لاعب بلجيكا الرقم القياسي السابق الذي سجله الجزائري عبد المؤمن جابو (120 دقيقة و49 ثانية) في مونديال 2014، مسجلاً اسمه في تاريخ البطولة بأحد أكثر الأهداف حسماً وإثارة على الإطلاق.
كما أصبحت بلجيكا ثاني منتخب فقط خلال آخر 11 نسخة من كأس العالم ينجح في قلب تأخره بفارق هدفين أو أكثر في الأدوار الإقصائية إلى فوز، بعدما سبق لها تحقيق الإنجاز ذاته أمام اليابان في دور الـ16 من مونديال 2018.

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