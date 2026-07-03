«الإمارات للدرّاجات» يغازل اللقب الخامس في طواف فرنسا

معتصم عبدالله (أبوظبي)

أكد السلوفيني تادي بوجاتشار، قائد فريق الإمارات-إكس آر جي وحامل لقب «طواف فرنسا للدرّاجات»، أن المنافسة المستمرة بينه وبين الدنماركي جوناس فينجيجارد، أسهمت في رفع مستوى كل منهما ودفعتهما إلى تقديم أفضل ما لديهما، مشدداً في الوقت نفسه على أن السباق لا يقتصر على صراع ثنائي بينهما.

وقال بوجاتشار، خلال المؤتمر الصحفي الذي يسبق انطلاق النسخة 113 من سباق طواف فرنسا للدراجات غداً: «المنافسة بيني وبين جوناس كانت رائعة في السنوات القليلة الماضية، وأعتقد أنها ستستمر لسنوات أخرى، نحن ندفع بعضنا بعضاً إلى مستويات جديدة كل عام، وسنرى إلى أين يمكن أن نصل هذا الموسم».

ورفض بوجاتشار اختزال السباق في منافسة مباشرة بينه وبين فينجيجارد، مؤكداً وجود عدد من الدراجين القادرين على المنافسة على اللقب، ومن بينهم زميله في فريق الإمارات المكسيكي إسحاق ديل تورو.

وأضاف: «لا أعتقد أن جوناس هو الوحيد القادر على المنافسة على الفوز، هناك عدد لا بأس به من الدراجين القادرين على التأثير في مجريات السباق ونتيجته النهائية».

ويستعد بوجاتشار لخوض نسخة 2026 من «الطواف الكبير» واضعاً نصب عينيه إحراز لقبه الخامس في السباق والثالث على التوالي، بما يضعه إلى جانب نخبة أساطير السباق، وهم البلجيكي إيدي ميركس، والفرنسيان جاك أنكيتيل وبرنار هينو، والإسباني ميجيل إندوراين، الذين توج كل منهم باللقب خمس مرات.

ويصل قائد فريق الإمارات-إكس آر جي إلى «طواف فرنسا» في قمة جاهزيته، بعدما قدم موسماً استثنائياً، إذ لم يتعرض سوى لهزيمة واحدة في سباقات اليوم الواحد، عندما حلَّ ثانياً خلف الهولندي فوت فان آيرت في سباق باريس-روبيه، قبل أن يواصل تألقه في سباقات المراحل بإحراز لقبي طواف روماندي وطواف سويسرا.

وسيحظى بوجاتشار بدعم قوي من فريق الإمارات-إكس آر جي، الذي يضم أسماءً بارزة مثل آدم ييتس، وبراندون ماكنولتي، وإسحاق ديل تورو، في تشكيلة تبدو مجهزة بالكامل لمساعدته على الاحتفاظ بالقميص الأصفر.

من جانبه، أكد فينجيجارد، الفائز بلقب الطواف في عامي 2022 و2023، أنه يشعر بأنه في أفضل حالاته قبل انطلاق السباق، وقال الدنماركي: «أشعر بأنني أفضل وأقوى، كما أنني في حالة نفسية أفضل أيضاً، لقد كان موسمي ممتازاً حتى الآن، واستمتعت بالقيادة أكثر من العام الماضي»، وأضاف: «طواف فرنسا يبقى السباق الأهم، إنه السباق الذي تحلم بالفوز به دائماً».

ورغم ثقته بقدراته، لم يتردد فينجيجارد في الإشادة بمنافسه السلوفيني، قائلاً: «ما زلت أعتقد أن تاديج ربما يكون أفضل درّاج شارك في سباقات المراحل على الإطلاق، لكن الفوز عليه مرتين في طواف فرنسا يمنحني الثقة بأنني قادر على منافسته مجدداً هذا العام».