7 سنوات بلا هزيمة.. «السلسلة الذهبية» تُرعب منافسي الأرجنتين في «الإقصائية»

معتز الشامي (أبوظبي)

لا يقتصر تميّز المنتخب الأرجنتيني على امتلاكه لقب بطل العالم، بل يدخل الأدوار الإقصائية لكأس العالم 2026 متسلحاً بسلسلة استثنائية من النتائج في المباريات الحاسمة، جعلته أحد أكثر المنتخبات هيبة في كرة القدم العالمية خلال السنوات السبع الأخيرة.

وتعود آخر هزيمة تعرضت لها الأرجنتين في مواجهة إقصائية ضمن بطولة كبرى إلى 3 يوليو 2019، عندما خسرت أمام البرازيل بنتيجة 2-0 في نصف نهائي كأس كوبا أميركا.

ومنذ تلك الليلة، لم يذق منتخب «التانجو» طعم الخسارة في أي مباراة إقصائية أو نهائي ضمن البطولات الكبرى، ليبدأ واحدة من أطول السلاسل الذهبية في تاريخه الحديث.

ويستعد المنتخب الأرجنتيني لمواجهة الرأس الأخضر في دور الـ16 من مونديال 2026، واضعاً هذا السجل التاريخي على المحك، في بداية رحلة جديدة نحو الحفاظ على لقب كأس العالم.

ومنذ الإخفاق أمام البرازيل، نجحت الأرجنتين في الفوز بجميع مواجهاتها الإقصائية، بداية من التتويج بكوبا أميركا 2021 بعد تجاوز الإكوادور في ربع النهائي، وكولومبيا في نصف النهائي، ثم الفوز على البرازيل في النهائي.

كما أحرز المنتخب لقب «فيناليسيما» 2022 بعد التفوق على إيطاليا، قبل أن يواصل مسيرته التاريخية في كأس العالم 2022، متجاوزاً أستراليا وهولندا وكرواتيا، ثم فرنسا في النهائي ليحصد اللقب العالمي الثالث.

ولم تتوقف الإنجازات عند هذا الحد، حيث توج أيضاً بلقب كوبا أميركا 2024 بعد إقصاء الإكوادور وكندا، ثم الفوز على كولومبيا في المباراة النهائية.

وتغيرت صورة المنتخب الأرجنتيني بالكامل تحت قيادة المدرب ليونيل سكالوني، الذي يستعد لخوض مباراته رقم 100 مع الأرجنتين أمام الرأس الأخضر، فقد حقق أرقاماً استثنائية، حيث قاد المنتخب إلى 72 فوزاً و18 تعادلاً مقابل 9 هزائم فقط، ليصبح أحد أنجح المدربين في تاريخ الأرجنتين.

ومن المفارقات أن أكبر خسارة تعرض لها المنتخب خلال عهد سكالوني جاءت في مباراة ودية أمام فنزويلا عام 2019 بنتيجة 3-1.

ويخوض المنتخب الأرجنتيني مواجهة الرأس الأخضر وهو يطمح لمواصلة هذا السجل التاريخي، حيث يحتاج إلى الفوز بخمس مباريات إقصائية متتالية للتتويج بلقب كأس العالم للمرة الثانية على التوالي.

وسواء نجحت الأرجنتين في الدفاع عن لقبها أم لا، فإن السنوات السبع الأخيرة ستبقى واحدة من أكثر الفترات إشراقاً في تاريخ المنتخب، بعدما صنعت سلسلة استثنائية من الانتصارات والألقاب جعلت «التانجو» معياراً للنجاح والاستقرار في كرة القدم العالمية.