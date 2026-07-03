«حصاد تاريخي» لـ«الثُنائيات» و«الهاتريك» في مونديال 2026

عمرو عبيد (القاهرة)

تواصل النُسخة الحالية من كأس العالم، تسجيل أرقام غير عادية على الإطلاق، ومنذ مُشاركة 32 منتخباً في بطولة 1998، قبل التحوّل إلى «نظام الـ48» الحالي، لم تعرف أي من البطولات الـ7 السابقة، تسجيل هذا الكم من «الهاتريك» و«الثُنائيات»، الذي تشهده بطولة 2026، قبل إقامة آخر 3 مباريات في دور الـ32.

وتجاوزت الأرقام الحالية، كل المعدلات السابقة منذ عام 1998، بفارق واضح، إذ تم تسجيل 3 «هاتريك» خلال الدور الأول، بتوقيع «الأسطوري» ليونيل ميسي، والكندي جوناثان دافيد والفرنسي عُثمان ديمبلي، وهو ما لم يتحقق منذ 40 عاماً.

إذ كان مونديال 1986 آخر من شهد مُعدلات لافتة لـ«الثُلاثيات»، بتسجيل 4 منها في تلك البطولة، وكانت نُسخة 1998 قد وقّعت على «هاتريك» وحيداً، مثلما كان الحال في 2010، مقابل «ثُلاثيتين» في بطولات 2002,2014,2018، و2022، بينما لم يتم تسجيل أي «هاتريك»، في كأس العالم 2006.

وعلى صعيد إحراز لاعب هدفين في مباراة واحدة، فإن مُعدّل المونديال الحالي يبدو «مُذهلاً»، إذ تم تسجيل 29 «ثُنائية» حتى الآن، بينها 25 في الدور الأول وحده، مقابل 4 في أول المراحل الإقصائية، دور الـ32، قبل نهايته بـ3 مباريات، وهو ما لا يُمكن مقارنته أبداً بأي نُسخة سابقة، منذ عام 1998.

لأن مونديال 2022 شهد تسجيل 18 «ثُنائية»، بينها 14 في مرحلة المجموعات، و4 في جميع الأدوار الإقصائية، والمُثير أنه يحمل وصافة تلك القائمة، بفارق كبير جداً عن «المونديال» الحالي، في حين سجّل تاريخ كأس العالم 2018، 9 منها فقط، بينها 2 فقط في المراحل النهائية.

وتم تسجيل 14 «ثُنائية» في مونديال 2014، منها 3 في الأدوار الإقصائية، مقابل 10 في مونديال 2010، الذي شهد إحراز نصفها خلال الدور الأول، وجاء النصف الثاني في بقية المراحل، في حين بلغ الحصاد 15 «ثُنائية» في 2006، بينها 12 في مرحلة المجموعات، و3 لاحقاً، وتحقّق 11 منها في 2002، بواقع 8 في الدور الأول، و3 في المراحل التالية، كما بلغ حصادها في مونديال 1998، 15 مرة، منقسمة إلى 10 في دور المجموعات و5 في الأدوار النهائية.

وبصورة أكثر عُمقاً، يتّضح أنه تم تسجيل 32 ثُنائية و«هاتريك» في المونديال الحالي، خلال 85 مباراة، بمُعدّل واحدة في كل مباراتين ونصف المباراة، بينما تقلّص الأمر تماماً في النُسخ السابقة، بواقع أكثر من 3 مباريات في 2022، ونحو 6 مباريات في 2018 و2010، مقابل 5 مباريات في 2002، وأكثر من 4 مباريات في 2006، بينما كان 4 مباريات في نُسختي 1998 و2014.