«الدولي للسيارات» يؤكد التزامه بعودة محركات «V8» في بريطانيا

دبي (الاتحاد)

أكد محمد بن سليّم، رئيس الاتحاد الدولي للسيارات «فيا»، التزامه بعودة محركات V8 إلى بطولة العالم للفورمولا 1، قبل انطلاق «بيريلي» سباق جائزة بريطانيا الكبرى نهاية هذا الأسبوع.

وسيتواجد رئيس الاتحاد الدولي للسيارات في سيلفرستون، لمتابعة أحد أعرق سباقات هذه الرياضة، والذي من المتوقع أن يجذب حشوداً قياسية تتجاوز نصف مليون متفرج إلى هذه الحلبة الأيقونية.

قال بن سليّم: «بينما نتطلع إلى المستقبل، يحرص الاتحاد الدولي للسيارات على ضمان بقاء الفورمولا 1 في طليعة تطوير رياضة السيارات العالمية، ما يوفّر سباقات مثيرة لعدد متزايد من المشجعين حول العالم، وأنا ملتزم بإعادة محركات V8، التي ستنال إعجاب الجماهير بكونها أخف وزناً وأقل تكلفة وأكثر أماناً وأعلى صوتاً».

وتابع: «يُبرز سباق جائزة بريطانيا الكبرى وحلبة سيلفرستون الشهيرة التاريخ الاستثنائي للبطولة والتقدم الملحوظ، الذي أحرزته منذ انطلاق النسخة الأولى من جائزة بريطانيا الكبرى قبل 100 عام في بروكلاندز عام 1926. من السلامة إلى التكنولوجيا، تطورت رياضتنا باستمرار مع الحفاظ على روح التسابق التي تُميزها».

استضافت الحلبة أول سباق رسمي في بطولة العالم للفورمولا 1 «فيا» عام 1950، وفي عام 2027 ستشهد عودة بطولة العالم للتحمل المنضوية تحت لواء الاتحاد الدولي للسيارات «فيا»، حيث ستستضيف سباق 6 ساعات في سيلفرستون الجديد، ما يُعد إضافةً مميزة لعشاق رياضة السيارات.

سيشهد سباق نهاية هذا الأسبوع مشاركة 5 سائقين بريطانيين يتنافسون على أرضهم، وهم جورج راسل، لويس هاميلتون، لاندو نوريس، أوليفر بيرمان، وأرفيد ليندبلاد.

وبينما تُلهم الفورمولا 1 الجيل القادم من المتسابقين والمشجعين، يُجسّد هذا الإنجاز التزام الاتحاد الدولي للسيارات «فيا» بتعزيز المشاركة الشعبية في رياضة السيارات وتطوير المواهب المستقبلية من خلال مسابقاته والخطة العالمية للكارتنج.

ومع استمرار نمو بطولة العالم للفورمولا 1 عالمياً، يُركّز الاتحاد الدولي للسيارات «فيا» على تعزيزها على المدى الطويل، وضمان منافسة عالمية المستوى، والارتقاء بمستوى السلامة والاستدامة، ودعم التطوير المستمر لرياضة السيارات على جميع المستويات.