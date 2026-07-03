الجمعة 3 يوليو 2026 أبوظبي الإمارات
دبي °C
الشارقة °C
العين °C
عجمان °C
رأس الخيمة°C
الفجيرة°C
أم القيوين°C
مواقيت الصلاة
الفجر
الظهر
العصر
المغرب
العشاء
قصة صورة إنفوجراف كاريكتير بودكاست
أخبار اقتصادية أسواق أسهم عملات سلع
قصة صورة إنفوجراف كاريكتير بودكاست
أخبار اقتصادية أسواق أسهم عملات سلع
أبرز الأخبار
عدد اليوم
عدد اليوم
الرياضة

«الدولي للسيارات» يؤكد التزامه بعودة محركات «V8» في بريطانيا

«الدولي للسيارات» يؤكد التزامه بعودة محركات «V8» في بريطانيا
3 يوليو 2026 15:15

دبي (الاتحاد)
أكد محمد بن سليّم، رئيس الاتحاد الدولي للسيارات «فيا»، التزامه بعودة محركات V8 إلى بطولة العالم للفورمولا 1، قبل انطلاق «بيريلي» سباق جائزة بريطانيا الكبرى نهاية هذا الأسبوع.
وسيتواجد رئيس الاتحاد الدولي للسيارات في سيلفرستون، لمتابعة أحد أعرق سباقات هذه الرياضة، والذي من المتوقع أن يجذب حشوداً قياسية تتجاوز نصف مليون متفرج إلى هذه الحلبة الأيقونية.
قال بن سليّم: «بينما نتطلع إلى المستقبل، يحرص الاتحاد الدولي للسيارات على ضمان بقاء الفورمولا 1 في طليعة تطوير رياضة السيارات العالمية، ما يوفّر سباقات مثيرة لعدد متزايد من المشجعين حول العالم، وأنا ملتزم بإعادة محركات V8، التي ستنال إعجاب الجماهير بكونها أخف وزناً وأقل تكلفة وأكثر أماناً وأعلى صوتاً».
وتابع: «يُبرز سباق جائزة بريطانيا الكبرى وحلبة سيلفرستون الشهيرة التاريخ الاستثنائي للبطولة والتقدم الملحوظ، الذي أحرزته منذ انطلاق النسخة الأولى من جائزة بريطانيا الكبرى قبل 100 عام في بروكلاندز عام 1926. من السلامة إلى التكنولوجيا، تطورت رياضتنا باستمرار مع الحفاظ على روح التسابق التي تُميزها».
استضافت الحلبة أول سباق رسمي في بطولة العالم للفورمولا 1 «فيا» عام 1950، وفي عام 2027 ستشهد عودة بطولة العالم للتحمل المنضوية تحت لواء الاتحاد الدولي للسيارات «فيا»، حيث ستستضيف سباق 6 ساعات في سيلفرستون الجديد، ما يُعد إضافةً مميزة لعشاق رياضة السيارات.
سيشهد سباق نهاية هذا الأسبوع مشاركة 5 سائقين بريطانيين يتنافسون على أرضهم، وهم جورج راسل، لويس هاميلتون، لاندو نوريس، أوليفر بيرمان، وأرفيد ليندبلاد.
وبينما تُلهم الفورمولا 1 الجيل القادم من المتسابقين والمشجعين، يُجسّد هذا الإنجاز التزام الاتحاد الدولي للسيارات «فيا» بتعزيز المشاركة الشعبية في رياضة السيارات وتطوير المواهب المستقبلية من خلال مسابقاته والخطة العالمية للكارتنج.
ومع استمرار نمو بطولة العالم للفورمولا 1 عالمياً، يُركّز الاتحاد الدولي للسيارات «فيا» على تعزيزها على المدى الطويل، وضمان منافسة عالمية المستوى، والارتقاء بمستوى السلامة والاستدامة، ودعم التطوير المستمر لرياضة السيارات على جميع المستويات.

أخبار ذات صلة
راسل يتحصّن بالوطن لتهديد صدارة أنتونيلي
بقيادة إماراتية.. الاتحاد الدولي للسيارات يحقق أقوى نتائجه التشغيلية
محمد بن سليم
الاتحاد الدولي للسيارات
مونديال الفورمولا 1
آخر الأخبار
صورة من مختلف فعاليات مكتبات الشارقة العامة (أرشيفية)
التعليم والمعرفة
مكتبات الشارقة العامة تحتفي بـ«عام الأسرة 2026» بأكثر من 22 فعالية ثقافية ومجتمعية خلال يوليو
اليوم 18:13
7 سنوات بلا هزيمة.. «السلسلة الذهبية» تُرعب منافسي الأرجنتين في «الإقصائية»
الرياضة
7 سنوات بلا هزيمة.. «السلسلة الذهبية» تُرعب منافسي الأرجنتين في «الإقصائية»
اليوم 18:00
رئيس الوزراء المولدافي المستقيل ألكسندرو مونتيانو
الأخبار العالمية
رئيس وزراء مولدافيا يعلن استقالته في قرار مفاجئ
اليوم 17:50
مقر المؤثرين و«YouTube» ينظمان مختبراً تدريبياً شاملاً لـ «أكاديمية YouTube»
علوم الدار
مقر المؤثرين و«YouTube» ينظمان مختبراً تدريبياً شاملاً لـ «أكاديمية YouTube»
اليوم 17:42
«الثاني عشر» يطوي صفحة العام الدراسي بـ «الأحياء»
علوم الدار
«الثاني عشر» يطوي صفحة العام الدراسي بـ «الأحياء»
اليوم 17:25
للاشتراك بالنشرة الإخبارية
علوم الدار
الأخبار العالمية
اقتصاد
الرياضة
وجهات نظر
الترفيه
التعليم والمعرفة
فيديو
إنفوجراف
قصة صورة
كاريكاتير
برامج
عن الاتحاد
بيان الخصوصية
شروط الخدمة
إخلاء مسؤولية
Aletihad English
جميع الحقوق محفوظة لمركز الاتحاد للأخبار 2026©