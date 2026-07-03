«الأولمبياد الخاص» إلى «مونديال باريس 2026» للكرة الموحّدة

أبوظبي (الاتحاد)

يتوجه غداً منتخب الإمارات للأولمبياد الخاص إلى العاصمة الفرنسية باريس، للمشاركة في كأس العالم لكرة القدم الموحدة للأولمبياد الخاص – باريس 2026، التي تقام خلال الفترة من 6 إلى 11 يوليو، بمشاركة منتخبات من مختلف أنحاء العالم.

وتستضيف فرنسا، للمرة الأولى، بطولة كأس العالم لكرة القدم الموحدة للأولمبياد الخاص في باريس.

وتقام النسخة الثالثة من البطولة في عدد من المواقع بقلب العاصمة الفرنسية، بمشاركة 24 منتخباً، بواقع 12 منتخباً للرجال و12 منتخباً للسيدات. وتضم المنتخبات لاعبين من ذوي الإعاقات الذهنية والنمائية وشركاء موحدين، يتنافسون معاً على لقب كأس العالم لكرة القدم الموحدة.

ويدخل منتخب الإمارات المنافسات بعد برنامج إعداد متكامل، شمل تدريبات فنية وبدنية مكثفة هدفت إلى رفع جاهزية اللاعبين وتعزيز الانسجام بين اللاعبين والشركاء الموحدين، بما يؤهل المنتخب لخوض المنافسات بثقة وكفاءة، وتمثيل دولة الإمارات بصورة مشرفة في هذا المحفل الرياضي العالمي.

وفي إطار دعم استعدادات المنتخب، أسهم نادي الوحدة الرياضي في إعداد وتكوين منتخب كرة القدم الموحّدة المشارك في البطولة، من خلال دعمه الفني وتقديم خمسة من لاعبي النادي للانضمام إلى المنتخب. كما انضمّت جامعة أبوظبي شريكاً فنياً داعماً، حيث رشحت عدداً من الشركاء الموحدين، واستضافت مجموعة من الفعاليات والتدريبات الخاصة بالمنتخب.

قال طلال الهاشمي، المدير الوطني للأولمبياد الخاص الإماراتي: «تحظى كرة القدم بشعبية كبيرة في مختلف أنحاء العالم، كما تحتل مكانة مهمة في برامج الأولمبياد الخاص، لما توفره من فرص حقيقية للاعبين لتطوير مهاراتهم، وتعزيز ثقتهم بأنفسهم، والعمل ضمن فريق واحد. وقد خضع لاعبونا خلال الفترة الماضية لبرنامج تدريبي متكامل ركّز على الجوانب الفنية والبدنية، وعلى تعزيز الانسجام بين اللاعبين والشركاء الموحدين، وهم اليوم على درجة عالية من الجاهزية لخوض هذه التجربة العالمية».

ويتضمن البرنامج العام للبطولة وصول الوفود في 5 يوليو، على أن تقام التدريبات وحفل الافتتاح والمباريات الافتتاحية في 6 يوليو، قبل انطلاق منافسات دور المجموعات. كما يشارك منتخب الإمارات في برنامج المدينة المضيفة يوم 9 يوليو، الذي يتضمن جولات ثقافية وسياحية في باريس، وزيارات إلى عدد من أبرز معالم المدينة.

ويهدف برنامج المدينة المضيفة إلى إتاحة الفرصة أمام اللاعبين والوفود للتعرف إلى الثقافة الفرنسية والتفاعل مع المجتمع المحلي، بما يعزّز البعد الإنساني والثقافي للبطولة. ويشمل البرنامج جولات في عدد من المواقع البارزة، من بينها كاتدرائية نوتردام، ومجمع ليزانفاليد، وحدائق التويلري، والقصر الكبير والقصر الصغير، وجسر ألكسندر الثالث، إلى جانب عدد من المعالم الثقافية والسياحية الأخرى في باريس.

وتتواصل منافسات البطولة حتى 11 يوليو، حيث تقام المباريات النهائية ومراسم التتويج والحفل الختامي، على أن تغادر الوفود باريس في 12 يوليو.