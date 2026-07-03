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الرياضة

النسخة الثانية من مهرجان العين للهجن.. «تمهيدي الفطامين» يضع البصمة الأولى

النسخة الثانية من مهرجان العين للهجن.. «تمهيدي الفطامين» يضع البصمة الأولى
3 يوليو 2026 15:06

العين (وام)

شهد ميدان الروضة بمنطقة العين، صباح اليوم، انطلاقة قوية لمنافسات سباق التمهيدي الأول لسن الفطامين لمسافة 2 كلم، ضمن فعاليات النسخة الثانية من مهرجان العين لسباقات الهجن 2026، بمشاركة محلية وخليجية كبيرة.
وتصدرت «الطيارة»، لخميس حمد خميس البطيني منافسات الشوط الأول بزمن قدره 2:54.24 دقيقة، وحصد «الجارح» لعبدالله سليمان ناصر الرشيدي لقب الشوط الثاني محققاً 2:52.82 دقيقة، وحققت «زاهية»، لسعيد عامر سالم العويسي المركز الأول في الشوط الثالث بزمن قدره 2:55.26 دقيقة.
وانتزع «الشاطر»، لحمد نخيرات الدوده العامري صدارة الشوط الرابع مسجلاً 2:56.92 دقيقة، وفازت «العين»، لمحمد سعيد عامر الحبسي بالشوط الخامس، بزمن قدره 2:55.02 دقيقة، و«شموخ» لسالم محمد سليم الجمري بالشوط السادس مسجلة 2:54:76 دقيقة.
وأحرز «الشبابي»، لأحمد سعيد مبارك البرطماني لقب الشوط السابع بزمن قدره 2:54.06، دقيقة، ونال «ذخر»، لحمد محمد سالم الوهيبي لقب الشوط الثامن مسجلاً 2:57.07، دقيقة و«مجره»، لسعيد راشد مسلم العمري لقب الشوط التاسع بزمن قدره 2:53.43 دقيقة، و«مشبب»، لحمدان أحمد رامس بخيت بن شهوان لقب الشوط العاشر مسجلاً 2:55.06 دقيقة.
وتوّجت «مواري»، لأحمد العرج حمد رميله العامري بلقب الشوط الحادي عشر مسجلة 2:54.30 دقيقة، و«ثمينه»، لسعيد راشد مسلم العمري بالشوط الثاني عشر بزمن قدره 2:52.38، دقيقة، بينما حصد «مساح» لراشد سعيد لقب الشوط الثالث عشر، بزمن قدره 2:56.14 دقيقة، وفاز «شموخ»، لعلي سالم بن شطيط الوهيبي بلقب الشوط الرابع عشر مسجلاً 2:55.56 دقيقة.
وفي بقية الأشواط، فازت «عجايب» لسلطان بن العبد بن الحرسوسي بالشوط الخامس عشر، بزمن قدره 2:55.42 دقيقة، و«محاوي» لأحمد العرج حمد رميله العامري بالشوط السادس عشر، خلال زمن بلغ 2:56.07، دقيقة، و«الصايله»، لأحمد جمعه كلثم الخييلي بالشوط السابع عشر، بزمن قدره 2:54.25 دقيقة.
وحقق «مغامر»، لأحمد سلطان بالرشيد السويدي لقب الشوط الثامن عشر محققاً 2:54.95، دقيقة، و«صدى»، لبدر حمد سعيد الجنيبي لقب الشوط التاسع عشر بزمن قدره 2:56.43 دقيقة، واختتم «الفارس»، لعبدالله سعيد سالم الوهيبي منافسات الفترة الصباحية بحصد لقب الشوط العشرين مسجلاً 2:52.5 دقيقة.

ميدان الروضة
مهرجان العين للهجن
الفطامين
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