السنغال تدخل «نفق الكوابيس»!

معتز الشامي (أبوظبي)

ودّع المنتخب السنغالي نهائيات كأس العالم 2026 بطريقة درامية، بعدما فرّط في تقدمه بهدفين أمام بلجيكا، ليخسر بنتيجة 3-2 عقب هدف قاتل من ركلة جزاء في الدقيقة 125، في مشهد أعاد إلى الأذهان سيناريو نهائي كأس الأمم الأفريقية الأخير، حين لعبت تقنية حكم الفيديو المساعد (VAR) دوراً حاسماً في واحدة من أكثر المباريات إثارة للجدل.

وعاش السنغال المأساة نفسها للمرة الثانية خلال أشهر قليلة، بعدما بدا «أسود التيرانجا» في طريقهم إلى التأهل قبل أن تتبدد أحلامهم في اللحظات الأخيرة.

وقدم المنتخب السنغالي أداءً مميزاً خلال معظم فترات المباراة، وتقدم بهدفين دون رد، بفضل هدفي حبيب ديارا وإسماعيلا سار، الذي واصل تألقه في البطولة رافعاً رصيده إلى أربعة أهداف في كأس العالم، ليعادل الرقم القياسي الأفريقي المسجل باسم الأسطورة الكاميرونية روجيه ميلا منذ مونديال إيطاليا 1990.

لكن هذا الإنجاز الفردي لم يكن كافياً لمنح السنغال بطاقة التأهل، بعدما نجحت بلجيكا في قلب النتيجة خلال الدقائق الأخيرة.

وأعاد الإقصاء إلى الأذهان ما حدث في نهائي كأس الأمم الأفريقية أمام المغرب، عندما ألغى الحكم هدفاً للسنغال بداعي خطأ، قبل أن يحتسب للمغرب ركلة جزاء بعد العودة إلى تقنية الفيديو، في قرار أثار احتجاجات واسعة.

ورغم فوز السنغال حينها بعد التمديد، فإن لجنة الاستئناف في الاتحاد الأفريقي لكرة القدم سحبت اللقب لاحقاً، ولا تزال القضية منظورة أمام محكمة التحكيم الرياضية.

وفي مونديال 2026، تكرر الجدل من جديد عندما احتسب الحكم الهندوراسي سعيد مارتينيز ركلة جزاء لبلجيكا، في الأنفاس الأخيرة من المباراة، بعد مراجعة تقنية الفيديو.

وزاد غياب الحارس الأساسي إدوارد ميندي من معاناة السنغال، بعدما ارتكب البديل موري دياو خطأً في لقطة هدف التعادل البلجيكي، إثر خروجه غير الموفق لإبعاد عرضية، قبل أن يعجز عن التصدي لركلة الجزاء التي حسمت المباراة.

وكانت السنغال متقدمة حتى الدقيقة 86 قبل أن يقلّص روميلو لوكاكو الفارق، لتنجح بلجيكا بعد ذلك في تحقيق أحدث ريمونتادا في تاريخ كأس العالم لفريق كان متأخراً بفارق هدفين.

تصاعدت حالة الغضب داخل الشارع الرياضي السنغالي، حيث أعلن لاعب الوسط بابي جاي تجميد مشاركاته الدولية حتى رحيل الجهاز الفني، معبراً عن استيائه من القرارات الفنية التي صاحبت المباراة.

كما انتقدت الجماهير تغييرات المدرب، خاصة إخراج بابي جاي وإليمان ندياي، معتبرة أنها ساهمت في فقدان السيطرة على المباراة.

وبين خيبة نهائي كأس الأمم الأفريقية وصدمة كأس العالم، يعيش المنتخب السنغالي واحدة من أكثر فتراته قسوة، بعدما تحولت الأحلام الكبيرة إلى كوابيس متكررة، لتؤكد كرة القدم مجدداً أنها قد تكون في بعض الأحيان شديدة القسوة حتى على أكثر الفرق استحقاقاً.