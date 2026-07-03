«إيرييا» شريكاً ومورداً للكرة الرسمية الحصرية لمسابقات المحترفين

أبوظبي (الاتحاد)

أعلنت رابطة المحترفين الإماراتية، توقيع اتفاقية شراكة استراتيجية مع شركة إيرييا (Erreà) الإيطالية، لتصبح الشريك الفني والمورد الرسمي لكرة المباريات في جميع مسابقاتها حتى نهاية موسم 2028-2029، في خطوة تعكس حرص الرابطة على التعاون مع كبرى العلامات الرياضية العالمية، بما يسهم في الارتقاء بجودة مسابقاتها وتعزيز مكانتها على المستويين الإقليمي والدولي.

وتأتي هذه الشراكة ضمن استراتيجية رابطة المحترفين الإماراتية الرامية إلى تطوير منظومة مسابقاتها، وإبرام شراكات نوعية مع مؤسسات عالمية، بما يواكب التطور المستمر لكرة القدم الإماراتية ويعزز تجربة الأندية واللاعبين والجماهير.

كما تجسد هذه الاتفاقية التزام رابطة المحترفين الإماراتية، بتطبيق أعلى المعايير العالمية في تنظيم وإدارة مسابقاتها، من خلال استقطاب شركاء عالميين يمتلكون خبرات رائدة، بما ينعكس إيجاباً على جودة المسابقات، ويعزز تنافسيتها، ويواكب المكانة المتنامية التي تحظى بها كرة القدم الإماراتية على الساحتين القارية والدولية.

وبموجب الاتفاقية، تلتزم شركة إيرييا بتوفير الكرة الرسمية الموحدة لجميع مسابقات رابطة المحترفين الإماراتية.

وأكدت مسؤولو شركة إيرييا أن هذه الاتفاقية تمثل محطة جديدة في مسيرة توسعها في دولة الإمارات، بعد سنوات من التعاون مع عدد من الأندية الإماراتية، لتنتقل اليوم إلى مرحلة جديدة كشريك رسمي لجميع مسابقات رابطة المحترفين الإماراتية.

من جانبه، قال مصعب المرزوقي، المدير التنفيذي لرابطة المحترفين الإماراتية: "إن هذه الشراكة مع شركة إيرييا تعد إضافة نوعية لمنظومة شركاء الرابطة، وتعكس الحرص على التعاون مع علامات رياضية عالمية، تمتلك خبرات عريقة وسجلاً متميزاً في صناعة كرة القدم، ونثق بأن هذه الاتفاقية ستسهم في تعزيز جودة مسابقاتنا، من خلال توفير كرة رسمية بأعلى المواصفات الفنية، بما يدعم تطلعات الأندية واللاعبين، ويرتقي بتجربة الجماهير، ويواكب المكانة المتنامية التي وصلت إليها كرة القدم الإماراتية".

وأكد المرزوقي أن رابطة المحترفين الإماراتية تعمل وفق رؤية، تستهدف بناء شراكات طويلة الأمد مع مؤسسات عالمية تتوافق مع طموحاتنا في تطوير مسابقاتنا وفق أفضل الممارسات الدولية، مشيراً إلى أن هذه الاتفاقية تمثل خطوة جديدة ضمن مسار متكامل لتعزيز القيمة التسويقية لمسابقات الرابطة، بما يتواكب مع أعلى معايير الجودة والتنظيم، ويعزز من جاذبية المنافسات ويرسخ مكانتها على المستويين الإقليمي والدولي".

من جهته، قال نائب رئيس شركة إيرييا سبورت، روبرتو جاندولفي: "إن هذه الشراكة تمثل فرصة لتوظيف خبراتنا الفنية ونهجنا المتطور في تطوير المنتجات على مستوى دوري كامل، في دولة تنظر إلى كرة القدم باعتبارها أحد المحركات الاستراتيجية للنمو وتعزيز حضورها الدولي، ونفخر بهذه الخطوة التي تمثل محطة جديدة في مسيرة توسعنا بمنطقة الخليج والأسواق العالمية".

وتواصل شركة إيرييا تعزيز حضورها العالمي، حيث تنتشر منتجاتها في أكثر من 80 دولة، وترتبط بأكثر من 500 اتفاقية رعاية في كرة القدم والكرة الطائرة وعدد من الرياضات الأخرى، بما يعكس مكانتها المتنامية في الأسواق العالمية، ولا سيما في منطقة الخليج.