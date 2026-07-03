«مرتفعات أزتيكا» تهدد حلم «الأسود الثلاثة» وتكتيك توخيل

معتز الشامي (أبوظبي)

حقق المنتخب الإنجليزي إنجازاً تاريخياً في كأس العالم 2026 بعدما قلب تأخره أمام جمهورية الكونغو الديمقراطية إلى فوز بنتيجة 2-1، ليبلغ دور الـ16 ويضرب موعداً مع المكسيك، في أول ريمونتادا يحققها «الأسود الثلاثة» في نهائيات كأس العالم منذ نهائي مونديال 1966 أمام ألمانيا الغربية، عندما فازوا 4-2 وتوّجوا باللقب الوحيد في تاريخهم.

وبدا المنتخب الإنجليزي قريباً من توديع البطولة مبكراً، بينما تعرض المدير الفني الألماني توماس توخيل لضغوط وانتقادات حادة بسبب قراراته الفنية، وعلى رأسها استبعاد أسماء بارزة مثل ترينت ألكسندر أرنولد، وكول بالمر، وفيل فودين، وهاري ماجواير من قائمة «الأسود الثلاثة» للمونديال.

لكن هاري كين أنقذ الموقف بهدفين في الدقيقتين 75 و86، ليقود منتخب بلاده إلى عودة تاريخية، ويمنح توخيل انتصاراً ثميناً خفف كثيراً من الضغوط المحيطة به.

وجاء التحول بعد تدخلات تكتيكية ناجحة من المدرب الألماني، حيث دفع بأنتوني جوردون وبوكايو ساكا بدلاً من ماركوس راشفورد ونوني مادويكي في الدقيقة 61، قبل أن يشرك إيبيريتشي إيزي مكان جيد سبينس في الدقيقة 70.

كما لجأ إلى تعديل مفاجئ بوضع ديكلان رايس في مركز الظهير الأيمن لتعويض غياب ريس جيمس، وهو قرار أثبت نجاحه سريعاً.

ومن الجبهة اليمنى، بدأت إنجلترا في فرض سيطرتها، حيث تبادل ساكا وإيزي ورايس الكرة قبل أن يرسل جوردون عرضية متقنة حولها كين إلى هدف التعادل في الدقيقة 75.

وعاد جوردون ليؤكد نجاح رهان توخيل، عندما استعاد الكرة في الدقيقة 86 ومررها إلى كين، الذي راوغ ببراعة وسجل هدف الفوز، ليحسم بطاقة التأهل إلى ثمن النهائي.

ورغم أهمية الانتصار التاريخي، لا يزال العديد من المهام الأصعب تنتظر المنتخب الإنجليزي، الساعي لإضافة النجمة الثانية إلى قميصه بعد ستة عقود من لقبه العالمي الوحيد في مونديال 1966.

وتستعد إنجلترا لمواجهة صعبة أمام المكسيك في دور الـ16 من كأس العالم 2026، حيث سيكون الارتفاع الشاهق لملعب أزتيكا في مكسيكو سيتي (2240 متراً فوق سطح البحر) أحد أبرز التحديات أمام «الأسود الثلاثة»، فقلة الأكسجين قد تؤدي إلى زيادة معدل ضربات القلب وضيق التنفس والإجهاد السريع.

على النقيض، يُعد ملعب «ذا هاوثورنز» التابع لنادي وست بروميتش أعلى ملعب في كرة القدم الإنجليزية للمحترفين، حيث يبلغ ارتفاعه 168 متراً، أي أقرب إلى مستوى سطح البحر بـ14 مرة من ملعب أزتيكا.

في المقابل، اعتاد المنتخب المكسيكي اللعب في هذه الظروف، حيث خاض 14 مباراة على الملعب خلال العقد الحالي، وحقق سجلاً مميزاً بالفوز في 70 من أصل 89 مباراة رسمية، مع 17 تعادلاً وهزيمتين فقط، كما لم يخسر في 10 مباريات بكأس العالم على أزتيكا، وفاز بجميع مبارياته الأربع في مونديال 2026 دون استقبال أي هدف.