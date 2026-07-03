السبت 4 يوليو 2026 أبوظبي الإمارات
دبي °C
الشارقة °C
العين °C
عجمان °C
رأس الخيمة°C
الفجيرة°C
أم القيوين°C
مواقيت الصلاة
الفجر
الظهر
العصر
المغرب
العشاء
قصة صورة إنفوجراف كاريكتير بودكاست
أخبار اقتصادية أسواق أسهم عملات سلع
قصة صورة إنفوجراف كاريكتير بودكاست
أخبار اقتصادية أسواق أسهم عملات سلع
أبرز الأخبار
عدد اليوم
عدد اليوم
الرياضة

بطولة الإمارات الفردية المفتوحة للشطرنج تنطلق غداً في دبي

بطولة الإمارات الفردية المفتوحة للشطرنج تنطلق غداً في دبي
3 يوليو 2026 19:15

دبي (وام)
أعلن اتحاد الشطرنج تنظيم بطولة الإمارات الفردية المفتوحة للرجال والسيدات، وفئتي تحت 8 و10 أعوام، خلال الفترة من 4 إلى 9 يوليو الحالي، بقاعة الشيخ سعيد بن حمدان آل مكتوم في نادي دبي للشطرنج والثقافة.
وأكد الاتحاد في بيانه اليوم اكتمال جميع الترتيبات الإدارية والفنية لانطلاق البطولة الأولى لمجلس الإدارة الجديد برئاسة الدكتور إسماعيل إبراهيم يوسف الخوري للدورة 2025-2028، بعد اعتماده من الجمعية العمومية غير العادية مؤخراً.
وأشار إلى أن المنافسات المحلية المقررة خلال المرحلة المقبلة، سوف تكون ضمن برنامج الإعداد لبطولة العرب الفردية 2026، بالعاصمة المصرية القاهرة من 28 يوليو إلى 5 أغسطس المقبل.
وأوضح الاتحاد أن بطولة الإمارات المقررة غداً ستقام من 7 إلى 9 جولات، بحسب عدد المشاركين، وسيتولى الحكم الدولي سلمان الطاهر رئاسة لجنة الحكام، مشيرا إلى أنه تم رصد جوائز للفائزين في مختلف الفئات، ويشارك فيها 204 لاعبين ولاعبات يمثلون أندية أبوظبي، والعين، ودبي، والشارقة، وعجمان، والفجيرة، وخورفكان، وفتيات رأس الخيمة للشطرنج، وأكاديمية أدفانس.
من جهة أخرى، استعرض الاجتماع التنظيمي أمس مع ممثلي الأندية المشاركة، بحضور أحمد محمد النعيمي رئيس لجنة المسابقات، اللائحة الفنية، وأهلية اللاعبين المشاركين، وجدول المنافسات.

نادي دبي للشطرنج
بطولة الإمارات للشطرنج
آخر الأخبار
دونالد ترامب
الأخبار العالمية
ترامب: المفاوضات مع إيران مستمرة وقواتنا جاهزة للتحرك إذا اقتضى الأمر
اليوم 01:49
العلم اللبناني يرفرف في ما تبقى من مخيم للنازحين في الواجهة البحرية لبيروت (أ ف ب)
الأخبار العالمية
تحذيرات من انهيار شامل للمنظومة الصحية في لبنان
اليوم 01:49
موقع تعرض لقصف روسي في العاصمة الأوكرانية كييف (رويترز)
الأخبار العالمية
قتلى وجرحى بضربات متبادلة بين روسيا وأوكرانيا
اليوم 01:48
سودانيون نازحون جراء الصراع في دارفور وجنوب كردفان - أرشيفية
الأخبار العالمية
السودان.. هجوم بطائرة مسيَّرة يدمر 50 طناً من مواد الإغاثة
اليوم 01:48
مستوطنون يراقبون مزارعين فلسطينيين في رام الله - أرشيفية
الأخبار العالمية
إصابة فلسطينيين ومتضامنين أجانب بهجوم لمستوطنين في الضفة
اليوم 01:48
للاشتراك بالنشرة الإخبارية
علوم الدار
الأخبار العالمية
اقتصاد
الرياضة
وجهات نظر
الترفيه
التعليم والمعرفة
فيديو
إنفوجراف
قصة صورة
كاريكاتير
برامج
عن الاتحاد
بيان الخصوصية
شروط الخدمة
إخلاء مسؤولية
Aletihad English
جميع الحقوق محفوظة لمركز الاتحاد للأخبار 2026©