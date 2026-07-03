بطولة الإمارات الفردية المفتوحة للشطرنج تنطلق غداً في دبي

دبي (وام)

أعلن اتحاد الشطرنج تنظيم بطولة الإمارات الفردية المفتوحة للرجال والسيدات، وفئتي تحت 8 و10 أعوام، خلال الفترة من 4 إلى 9 يوليو الحالي، بقاعة الشيخ سعيد بن حمدان آل مكتوم في نادي دبي للشطرنج والثقافة.

وأكد الاتحاد في بيانه اليوم اكتمال جميع الترتيبات الإدارية والفنية لانطلاق البطولة الأولى لمجلس الإدارة الجديد برئاسة الدكتور إسماعيل إبراهيم يوسف الخوري للدورة 2025-2028، بعد اعتماده من الجمعية العمومية غير العادية مؤخراً.

وأشار إلى أن المنافسات المحلية المقررة خلال المرحلة المقبلة، سوف تكون ضمن برنامج الإعداد لبطولة العرب الفردية 2026، بالعاصمة المصرية القاهرة من 28 يوليو إلى 5 أغسطس المقبل.

وأوضح الاتحاد أن بطولة الإمارات المقررة غداً ستقام من 7 إلى 9 جولات، بحسب عدد المشاركين، وسيتولى الحكم الدولي سلمان الطاهر رئاسة لجنة الحكام، مشيرا إلى أنه تم رصد جوائز للفائزين في مختلف الفئات، ويشارك فيها 204 لاعبين ولاعبات يمثلون أندية أبوظبي، والعين، ودبي، والشارقة، وعجمان، والفجيرة، وخورفكان، وفتيات رأس الخيمة للشطرنج، وأكاديمية أدفانس.

من جهة أخرى، استعرض الاجتماع التنظيمي أمس مع ممثلي الأندية المشاركة، بحضور أحمد محمد النعيمي رئيس لجنة المسابقات، اللائحة الفنية، وأهلية اللاعبين المشاركين، وجدول المنافسات.