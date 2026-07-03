كندا «تسك» المونديال بدولار تذكاري يخلد تورونتو وفانكوفر

معتصم عبدالله (أبوظبي)

احتفلت كندا بوصول كأس العالم 2026 إلى أراضيها بطريقة استثنائية، بعدما أطلقت دار سك العملة الملكية الكندية عملة تذكارية جديدة من فئة دولار كندي واحد، تخليداً لاستضافة البلاد جانباً من النسخة الأكبر في تاريخ المونديال.

وأزاح مسؤولو دار سك العملة والاتحاد الدولي لكرة القدم «فيفا» الستار عن العملة الجديدة على أرضية ملعب «بي سي بليس» في فانكوفر، قبل طرحها للتداول رسمياً في 14 مايو الماضي، لتصبح واحدة من أبرز التذكارات المرتبطة بالبطولة.

وتستضيف كندا 13 مباراة ضمن نهائيات كأس العالم 2026، تتوزع بين مدينتي تورونتو وفانكوفر، في أول استضافة كندية لمباريات كأس العالم للرجال، وهو ما منح العملة طابعاً تاريخياً خاصاً.

وقال وزير المالية والإيرادات الوطنية الكندي، فرانسوا فيليب شامبين في تصريحات أبزرها موقع الاتحاد الدولى لكرة القدم، إن كأس العالم 2026 يمثل «لحظة تاريخية» لكندا، مؤكداً أن العملة الجديدة تجسد مشاعر الفخر والوحدة التي ترافق استقبال العالم على الأراضي الكندية.

وأضاف أن الرياضة تملك قدرة استثنائية على توحيد الكنديين، مشيراً إلى أن الحدث يأتي متزامناً مع استثمار حكومي بقيمة 755 مليون دولار كندي في القطاع الرياضي، وهو الأكبر منذ 20 عاماً.

من جهته، أكد سيمون كامل، الرئيس التنفيذي المؤقت لدار سك العملة الملكية الكندية، أن المؤسسة تفخر بتوثيق اللحظات الرياضية الكبرى في تاريخ البلاد عبر العملات المعدنية، معتبراً أن كأس العالم 2026 يمثل إنجازاً جديداً يستحق تخليده.

وتحمل العملة على وجهها الخلفي تصميماً للفنان الكندي غلين غرين، يتوسطه الجزء العلوي من فسيفساء ورقة القيقب الخاصة بالبطولة، والمزينة بدرجات اللونين البرتقالي والأحمر، في إشارة إلى الجماهير التي تتحد خلف منتخباتها.

كما يتضمن التصميم الشعار الرسمي لكأس العالم 2026، إلى جانب كرة قدم متحركة، فيما نُقشت مدينتا تورونتو وفانكوفر باعتبارهما المدينتين الكنديتين المستضيفتين للمباريات.

وقال فيتوريو مونتالياني، نائب رئيس الاتحاد الدولي لكرة القدم ورئيس اتحاد أميركا الشمالية والوسطى والكاريبي «كونكاكاف»، إن العملة تضيف فصلاً جديداً إلى السجل التاريخي لكندا، وتمثل رمزاً لحماس البلاد وهي تستعد لاستقبال العالم.

وإلى جانب العملة التذكارية، طرحت دار سك العملة مجموعة خاصة تضم خمس قطع معدنية مختلفة، من بينها ثلاث عملات من فئة 25 سنتاً تحمل تصاميم مرتبطة بالبطولة، تشمل شعار «كندا ترحب بالعالم»، والتميمة الرسمية، ومشهد المباراة.