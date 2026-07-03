هاميلتون أول المنطلقين في «السرعة» بجائزة بريطانيا

سيلفرستون (رويترز)
انتزع لويس هاميلتون سائق فريق فيراري مركز أول المنطلقين في سباق السرعة لجائزة بريطانيا الكبرى للسيارات والذي سيقام غداً السبت، بينما سيقف كيمي أنتونيلي سائق مرسيدس ومتصدر بطولة العالم لفورمولا 1 إلى جانبه في الصف الأمامي.
وأسعد بطل العالم سبع مرات جماهيره المحلية بتسجيله أسرع زمن للفة في جميع المراحل الثلاث للتجارب التأهيلية التي أقيمت اليوم الجمعة، وأنهى التجارب مسجلاً أسرع لفة بزمن بلغ دقيقة واحدة و28.376 ثانية في ظهيرة مشمسة في سيلفرستون.
وكان الإيطالي الشاب انتونيلي أبطا بمقدار 0.011.
وجاء ماكس فرستابن سائق رد بول في المركز الثالث، بينما احتل شارل لوكلير سائق فيراري المركز الرابع، وجورج راسل زميل انتونيلي في الفريق وأقرب منافسيه، في المركز الخامس.
أما لاندو نوريس بطل العالم وسائق فريق مكلارين، والفائز بالسباق العام الماضي، فسيبدأ سباق السرعة من المركز السادس.