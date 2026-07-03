هاميلتون أول المنطلقين في «السرعة» بجائزة بريطانيا

سيلفرستون (رويترز)

انتزع لويس هاميلتون سائق ​فريق فيراري مركز أول المنطلقين في سباق السرعة لجائزة بريطانيا ⁠الكبرى للسيارات والذي سيقام غداً السبت، بينما ​سيقف كيمي أنتونيلي ​سائق ‌مرسيدس ومتصدر بطولة العالم ⁠لفورمولا ​1 إلى جانبه في الصف الأمامي.

وأسعد بطل العالم سبع مرات جماهيره المحلية ‌بتسجيله أسرع زمن للفة في ‌جميع المراحل الثلاث للتجارب التأهيلية التي أقيمت اليوم الجمعة، وأنهى ​التجارب مسجلاً أسرع لفة بزمن بلغ دقيقة واحدة و28.376 ثانية في ظهيرة مشمسة في سيلفرستون.

وكان الإيطالي ‌الشاب انتونيلي أبطا ​بمقدار 0.011.

وجاء ماكس فرستابن سائق رد بول في المركز الثالث، بينما احتل شارل ​لوكلير ‌سائق ⁠فيراري ‌المركز الرابع، ‌وجورج راسل زميل انتونيلي في الفريق وأقرب ⁠منافسيه، في المركز الخامس.

أما لاندو ​نوريس بطل العالم وسائق فريق مكلارين، والفائز بالسباق العام الماضي، فسيبدأ سباق السرعة من المركز السادس.