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الرياضة

هاميلتون أول المنطلقين في «السرعة» بجائزة بريطانيا

هاميلتون أول المنطلقين في «السرعة» بجائزة بريطانيا
3 يوليو 2026 22:36

سيلفرستون (رويترز)
انتزع لويس هاميلتون سائق ​فريق فيراري مركز أول المنطلقين في سباق السرعة لجائزة بريطانيا ⁠الكبرى للسيارات والذي سيقام غداً السبت، بينما ​سيقف كيمي أنتونيلي ​سائق ‌مرسيدس ومتصدر بطولة العالم ⁠لفورمولا ​1 إلى جانبه في الصف الأمامي.
وأسعد بطل العالم سبع مرات جماهيره المحلية ‌بتسجيله أسرع زمن للفة في ‌جميع المراحل الثلاث للتجارب التأهيلية التي أقيمت اليوم الجمعة، وأنهى ​التجارب مسجلاً أسرع لفة بزمن بلغ دقيقة واحدة و28.376 ثانية في ظهيرة مشمسة في سيلفرستون.
وكان الإيطالي ‌الشاب انتونيلي أبطا ​بمقدار 0.011.
وجاء ماكس فرستابن سائق رد بول في المركز الثالث، بينما احتل شارل ​لوكلير ‌سائق ⁠فيراري ‌المركز الرابع، ‌وجورج راسل زميل انتونيلي في الفريق وأقرب ⁠منافسيه، في المركز الخامس.
أما لاندو ​نوريس بطل العالم وسائق فريق مكلارين، والفائز بالسباق العام الماضي، فسيبدأ سباق السرعة من المركز السادس. 

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