السبت 4 يوليو 2026 أبوظبي الإمارات
دبي °C
الشارقة °C
العين °C
عجمان °C
رأس الخيمة°C
الفجيرة°C
أم القيوين°C
مواقيت الصلاة
الفجر
الظهر
العصر
المغرب
العشاء
قصة صورة إنفوجراف كاريكتير بودكاست
أخبار اقتصادية أسواق أسهم عملات سلع
قصة صورة إنفوجراف كاريكتير بودكاست
أخبار اقتصادية أسواق أسهم عملات سلع
أبرز الأخبار
عدد اليوم
عدد اليوم
الرياضة

ديوكوفيتش يعادل رقم فيدرر في ويمبلدون

ديوكوفيتش يعادل رقم فيدرر في ويمبلدون
3 يوليو 2026 22:39

لندن (رويترز)
أمضى نوفاك ديوكوفيتش النصف الأخير من مسيرته الرائعة في معادلة الأرقام القياسية، ​التي سجلها منافسه السابق روجر فيدرر، وعاد الصربي ليفعلها مجدداً عندما حقق فوزه رقم 105 في بطولة ويمبلدون ⁠للتنس ليصل إلى الدور الرابع اليوم الجمعة. وعانى اللاعب (39 عاماً)، الذي ​يطمح إلى معادلة الرقم القياسي لفيدرر في ​عدد ‌ألقاب ويمبلدون الفردية للرجال البالغ ⁠ثمانية ​ألقاب، من تذبذب في الأداء خلال المجموعة الثالثة أمام الفرنسي الخطير آرثر ريندركنيش، وتعرض لضغط شديد قبل أن يحسم المباراة بنتيجة 7-5 و6-4 و1-6 ‌و7-6 على الملعب الرئيسي.
وإذا حقق فوزاً آخر ‌على الروسي رومان سافيولين، فسيحتل المركز الثاني منفرداً في قائمة أكثر اللاعبين فوزاً في ويمبلدون ​على مر التاريخ، خلف مارتينا نافراتيلوفا التي حققت 120 فوزاً.
وأثبتت الطريقة التي تغلب بها ديوكوفيتش على ستيفانوس تيتيباس، في مباراة رائعة بالدور الثاني أن قلة قليلة من اللاعبين يمكنهم منافسته ‌على العشب، وجاء الوضع ​مماثلاً في أول مجموعتين أمام ريندركنيش (30 عاماً) على الملعب الرئيسي.
وانتزعت دقة ضرباته ومرونته المميزة إعجاب الجمهور، الذي هتف سعيداً، وهو ما استمتع ​به ديوكوفيتش.
لكن ريندركنيش ‌قدم ⁠أداءً رائعاً، ‌وأدى ما عليه ‌تماماً في مواجهة مثيرة مليئة بالتبادل المذهل للكرة.
وقدم المصنف رقم 25 أداءً ⁠قوياً في المجموعة الثالثة واقترب من الفوز 6-صفر على ​ديوكوفيتش، وهو ما كان ليتعرض له اللاعب الصربي لأول مرة في ويمبلدون.
ومع زيادة قوة ودقة إرساله، أصبح ريندركنيش فجأة تهديداً حقيقياً، لكن ديوكوفيتش استعاد توازنه وقدم أداءً خالياً من ​الأخطاء في الشوط الفاصل للمجموعة الرابعة. 

أخبار ذات صلة
شفيونتيك تسحق بليشكوفا وتبلغ الدور الثالث لبطولة ويمبلدون
أوساكا تتألق وتسحق جاسانوفا وتتقدم إلى الدور الثاني من ويمبلدون
ديوكوفيتش
فيدرر
ويمبلدون
آخر الأخبار
دونالد ترامب
الأخبار العالمية
ترامب: المفاوضات مع إيران مستمرة وقواتنا جاهزة للتحرك إذا اقتضى الأمر
اليوم 01:49
العلم اللبناني يرفرف في ما تبقى من مخيم للنازحين في الواجهة البحرية لبيروت (أ ف ب)
الأخبار العالمية
تحذيرات من انهيار شامل للمنظومة الصحية في لبنان
اليوم 01:49
موقع تعرض لقصف روسي في العاصمة الأوكرانية كييف (رويترز)
الأخبار العالمية
قتلى وجرحى بضربات متبادلة بين روسيا وأوكرانيا
اليوم 01:48
سودانيون نازحون جراء الصراع في دارفور وجنوب كردفان - أرشيفية
الأخبار العالمية
السودان.. هجوم بطائرة مسيَّرة يدمر 50 طناً من مواد الإغاثة
اليوم 01:48
مستوطنون يراقبون مزارعين فلسطينيين في رام الله - أرشيفية
الأخبار العالمية
إصابة فلسطينيين ومتضامنين أجانب بهجوم لمستوطنين في الضفة
اليوم 01:48
للاشتراك بالنشرة الإخبارية
علوم الدار
الأخبار العالمية
اقتصاد
الرياضة
وجهات نظر
الترفيه
التعليم والمعرفة
فيديو
إنفوجراف
قصة صورة
كاريكاتير
برامج
عن الاتحاد
بيان الخصوصية
شروط الخدمة
إخلاء مسؤولية
Aletihad English
جميع الحقوق محفوظة لمركز الاتحاد للأخبار 2026©