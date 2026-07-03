ديوكوفيتش يعادل رقم فيدرر في ويمبلدون

لندن (رويترز)

أمضى نوفاك ديوكوفيتش النصف الأخير من مسيرته الرائعة في معادلة الأرقام القياسية، ​التي سجلها منافسه السابق روجر فيدرر، وعاد الصربي ليفعلها مجدداً عندما حقق فوزه رقم 105 في بطولة ويمبلدون ⁠للتنس ليصل إلى الدور الرابع اليوم الجمعة. وعانى اللاعب (39 عاماً)، الذي ​يطمح إلى معادلة الرقم القياسي لفيدرر في ​عدد ‌ألقاب ويمبلدون الفردية للرجال البالغ ⁠ثمانية ​ألقاب، من تذبذب في الأداء خلال المجموعة الثالثة أمام الفرنسي الخطير آرثر ريندركنيش، وتعرض لضغط شديد قبل أن يحسم المباراة بنتيجة 7-5 و6-4 و1-6 ‌و7-6 على الملعب الرئيسي.

وإذا حقق فوزاً آخر ‌على الروسي رومان سافيولين، فسيحتل المركز الثاني منفرداً في قائمة أكثر اللاعبين فوزاً في ويمبلدون ​على مر التاريخ، خلف مارتينا نافراتيلوفا التي حققت 120 فوزاً.

وأثبتت الطريقة التي تغلب بها ديوكوفيتش على ستيفانوس تيتيباس، في مباراة رائعة بالدور الثاني أن قلة قليلة من اللاعبين يمكنهم منافسته ‌على العشب، وجاء الوضع ​مماثلاً في أول مجموعتين أمام ريندركنيش (30 عاماً) على الملعب الرئيسي.

وانتزعت دقة ضرباته ومرونته المميزة إعجاب الجمهور، الذي هتف سعيداً، وهو ما استمتع ​به ديوكوفيتش.

لكن ريندركنيش ‌قدم ⁠أداءً رائعاً، ‌وأدى ما عليه ‌تماماً في مواجهة مثيرة مليئة بالتبادل المذهل للكرة.

وقدم المصنف رقم 25 أداءً ⁠قوياً في المجموعة الثالثة واقترب من الفوز 6-صفر على ​ديوكوفيتش، وهو ما كان ليتعرض له اللاعب الصربي لأول مرة في ويمبلدون.

ومع زيادة قوة ودقة إرساله، أصبح ريندركنيش فجأة تهديداً حقيقياً، لكن ديوكوفيتش استعاد توازنه وقدم أداءً خالياً من ​الأخطاء في الشوط الفاصل للمجموعة الرابعة.