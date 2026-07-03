اتحاد الكرة يضع الرتوش الأخيرة على صفقة زلاتكو

معتز الشامي (أبوظبي)

يضع اتحاد الكرة الرتوش الأخيرة على اتفاقه مع الكرواتي زالاتكو داليتش، مدرب منتخب كرواتيا، والذي ودّع كأس العالم صباح أمس بالخسارة 2-1 أمام البرتغال، وذلك خلال الأيام القليلة المقبلة، بعدما تصدّر المدرب قائمة المرشحين لخلافة الروماني كوزمين في تدريب «الأبيض».

وبات زلاتكو هو الهدف الأقرب لمنتخبنا، من واقع نجاحاته الكبيرة مع الكرة الكرواتية والبصمة الاستثنائية التي حققها مع منتخب بلاده طوال السنوات الـ9 الماضية، وهي المحطة الأهم في مسيرته بعد محطته الاستثنائية مع العين حتى 2017.

وسيصطحب زلاتكو جهازه المعاون بالكامل، بالإضافة لتقديم رؤيته لقيادة الأبيض، حيث ستكون محطته الأولى هي كأس الخليج في أواخر سبتمبر المقبل، كمحطة أولى للتحضير قبل المشاركة في كأس آسيا مطلع 2027.

بينما يتوقع أن يصل زالاتكو إلى الدولة لبدء مشواره مع المنتخب خلال الأسبوعين المقبلين، فيما يكون ظهوره الأول مع اللاعبين في معسكر تعريفي بينهم، متوقع أن يقام في أوروبا بين أواخر يوليو الجاري وأوائل أغسطس المقبل.

ويمتلك زالاتكو قدرات فنية هائلة، إضافة إلى خبرته بالكرة الإماراتية من واقع تجربته الناجحة مع العين، وهو الأساس الذي يستند إليه في انطلاقته لتجهيز الأبيض للفترة المقبلة، ضمن مشروع متكامل يرغب اتحاد الكرة أن يتولاه المدرب صاحب الخبرة الدولية الكبيرة مع المنتخبات، وفي البطولات العالمية الكبرى.

بينما اللافت أن وسائل الإعلام الكرواتية أشارت لقرب داليتش من تدريب الأبيض بعد انتهاء مسيرته مع كرواتيا في المونديال، وأشارت إلى أنه لن يأتي إلى الإمارات باعتباره مدرباً أوروبياً يبحث عن تجربة جديدة، بل يعود إلى بلد يعرفه جيداً، سبق أن صنع فيه نجاحاً مع العين، قبل أن يكتب أعظم فصول تاريخ الكرة الكرواتية بقيادة المنتخب إلى نهائي مونديال 2018 والمركز الثالث في نسخة 2022، لذلك ترى الصحافة الكرواتية أن المشروع الإماراتي جاد من خلال تعاقده مع زالاتكو بالمضي بمشروعه الهادف لصناعة منتخب تنافسي في البطولات الكبرى، وكتابة قصة نجاح مع المدرب الكرواتي، وكشفت التقارير أن مشروع زلاتكو مع الأبيض لن يتوقف على كأس آسيا، وسيتعدى لإعداد منتخب قادر على التأهل إلى مونديال 2030.