السبت 4 يوليو 2026 أبوظبي الإمارات
دبي °C
الشارقة °C
العين °C
عجمان °C
رأس الخيمة°C
الفجيرة°C
أم القيوين°C
مواقيت الصلاة
الفجر
الظهر
العصر
المغرب
العشاء
قصة صورة إنفوجراف كاريكتير بودكاست
أخبار اقتصادية أسواق أسهم عملات سلع
قصة صورة إنفوجراف كاريكتير بودكاست
أخبار اقتصادية أسواق أسهم عملات سلع
أبرز الأخبار
عدد اليوم
عدد اليوم
الرياضة

ميسي : الآن عرفنا لماذا لم يخسر كاب فيردي أمام إسبانيا؟!

ميسي : الآن علرفنا لماذا لم يخسر كاب فيردي أمام إسباتيا؟!
4 يوليو 2026 11:52

ميامي (د ب أ)
غادر نجم منتخب الأرجنتين ليونيل ميسي المواجهة المثيرة أمام الرأس الأخضر فجر اليوم السبت في دور الـ32 لكأس العالم 2026، بورم كبير في جبهته، إثر اصطدامه بركبة مدافع الفريق المنافس بعد التحام قوي، ورغم الإصابة التي لا تبدو خطيرة، وضع ميسي كيساً من الثلج على موضع الألم وأصر على إكمال المباراة التي امتدت إلى شوطين إضافيين بعد انتهاء الوقت الأصلي بالتعادل بهدف لمثله.وسجل ميسي هدفه السابع في النسخة الحالية للمونديال ليمنح الأرجنتين التقدم، رافعاً رصيده القياسي الإجمالي في تاريخ المونديال إلى 20 هدفاً، قبل أن يحسم هدف عكسي سجله ديني بورجيس بالخطأ في مرماه بالدقيقة 111 الفوز الصعب للأرجنتين بنتيجة 3 /2، ليتأهل حامل اللقب لمواجهة منتخب مصر في دور الـ16 يوم الثلاثاء المقبل.
وقال ميسي بعد المباراة "بصراحة، كنا نعلم بالفعل أن هذه ستكون مباراة صعبة للغاية، ولم يكن من قبيل المصادفة أن هذا الفريق لم يخسر أمام إسبانيا أو أوروجواي"، وأضاف "تسجيل الهدف الأول كان الجزء الأصعب، واعتقدنا أنه سيساعدنا في السيطرة على المباراة واللعب بمزيد من الهدوء، ولكن حدث العكس تماما".
وتابع "فقدنا الاستحواذ في بعض الأوقات، وتراجعنا إلى الخلف قليلاً، ولم نتمكن من الضغط عليهم بالطريقة التي أردناها، واستغلوا نقاط قوتهم وأدركوا التعادل، وكنا نعلم دائماً أن هذه ستكون مباراة معقدة"، وحرص ميسي على التوقف لبعض الوقت والتقاط الصور التذكارية مع عدد من لاعبي منتخب الرأس الأخضر الذين انتظروا فراغه من المقابلات الإعلامية.

أخبار ذات صلة
رغم الخسارة.. عاصمة الرأس الأخضر لا تنام!
7 سنوات بلا هزيمة.. «السلسلة الذهبية» تُرعب منافسي الأرجنتين في «الإقصائية»
كأس العالم 2026
تابع التغطية كاملة
ميسي
الرأس
الأرجنتين
الرأس الأخضر
منتخب الأرجنتين
آخر الأخبار
رغم الخسارة.. عاصمة الرأس الأخضر لا تنام!
الرياضة
رغم الخسارة.. عاصمة الرأس الأخضر لا تنام!
اليوم 12:05
ميسي : الآن علرفنا لماذا لم يخسر كاب فيردي أمام إسباتيا؟!
الرياضة
ميسي : الآن عرفنا لماذا لم يخسر كاب فيردي أمام إسبانيا؟!
اليوم 11:52
حصيلة الهجمات الإسرائيلية على لبنان ترتفع إلى 4301 قتيل منذ 2 مارس
الأخبار العالمية
حصيلة الهجمات الإسرائيلية على لبنان ترتفع إلى 4301 قتيل منذ 2 مارس
اليوم 11:08
زلزال بقوة 5.5 درجة يضرب قرب سواحل تشيلي
الأخبار العالمية
زلزال بقوة 5.5 درجة يضرب قرب سواحل تشيلي
اليوم 10:12
دونالد ترامب
الأخبار العالمية
ترامب: المفاوضات مع إيران مستمرة وقواتنا جاهزة للتحرك إذا اقتضى الأمر
اليوم 01:49
للاشتراك بالنشرة الإخبارية
علوم الدار
الأخبار العالمية
اقتصاد
الرياضة
وجهات نظر
الترفيه
التعليم والمعرفة
فيديو
إنفوجراف
قصة صورة
كاريكاتير
برامج
عن الاتحاد
بيان الخصوصية
شروط الخدمة
إخلاء مسؤولية
Aletihad English
جميع الحقوق محفوظة لمركز الاتحاد للأخبار 2026©