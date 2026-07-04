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الرياضة

رغم الخسارة.. عاصمة الرأس الأخضر لا تنام!

رغم الخسارة.. عاصمة الرأس الأخضر لا تنام!
4 يوليو 2026 12:05

برايا (أ ف ب) 
رغم خسارة الرأس الأخضر أمام الأرجنتين احتفل سكان العاصمة بريا حتى الساعات الأولى من الصباح، مع انتهاء مسيرة "أسماك القرش الزرقاء" في كأس العالم بسيناريو حزين لكن مشرّف.وتمكّن الأرخبيل الإفريقي، الذي يزيد عدد سكانه قليلاً على 500 ألف نسمة، من بلوغ الأدوار الإقصائية في أول مشاركة له على الإطلاق في كأس العالم، بعدما تعادل مع إسبانيا، وأوروجواي، والسعودية في دور المجموعات.
لكن بعد مواجهة ملحمية في دور الـ32 في ميامي، حيث دفعت الرأس الأخضر الأرجنتين إلى أقصى حدودها، انتزع أبطال العالم فوزا صعبا بنتيجة 3-2 بعد التمديد، ليواصلوا مشوارهم، وتنتهي رحلة المنتخب المغمور.
وقال المشجع أديلسون سواريس لوكالة فرانس برس: "خسرنا المباراة، لكننا نشعر وكأننا حققنا انتصارا لأننا وقفنا ندا لأبطال العالم. كانت الرأس الأخضر رائعة".
وأصبحت الدولة الواقعة في المحيط الأطلسي واحدة من القصص الجميلة في النسخة الموسّعة لهذا العام بمشاركة 48 منتخبا، متحدّية كل التوقعات.
وفي برايا، استمرت الاحتفالات حتى قرابة الساعة الثالثة فجراً، حيث دوّت أصوات الفوفوزيلا والموسيقى الحية في الشوارع.
وقال المشجع بيدرو راموش لوكالة فرانس برس من منطقة المشجعين في برايا، حيث تجمع سكان الرأس الأخضر والزوار لمتابعة المباراة: "تغادر الرأس الأخضر كأس العالم مرفوعة الرأس".
وأضاف: "كنا قريبين جدا من هزيمة الأرجنتين. سُمح لنا بأن نحلم"، لقد جعلنا الأرجنتينيين حائفين حتى اللحظات الأخيرة من المباراة

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