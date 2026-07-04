«بائع المراتب» يتألق مع سويسرا في المونديال!

معتز الشامي (أبوظبي)

يواصل مراد ياكين قيادة منتخب سويسرا بثبات في كأس العالم 2026، واضعاً بصمته داخل الملعب وخارجه. فالمدرب البالغ من العمر 51 عاماً، والذي عُرف خلال مسيرته لاعباً كقلب دفاع وقائداً لنادي بازل، لا يقتصر نشاطه على كرة القدم، بل يجمع بين شغف كبير برياضة الجولف واستثمار ناجح في صناعة وبيع المراتب.

وقاد ياكين منتخب سويسرا إلى دور الـ16 بقيادة القائد جرانيت تشاكا، بعدما تصدّر مجموعته متفوقاً على البوسنة والهرسك وكندا، قبل أن يهزم الجزائر في دور الـ32 ويتأهل إلى ثُمن نهائي كأس العالم.

وخلال مسيرته كلاعب، توّج مع بازل بخمسة ألقاب للدوري السويسري وثلاثة ألقاب للكأس، بينما يواصل اليوم كتابة فصل جديد من النجاح على مقاعد التدريب.

لكن بعيداً عن كرة القدم، يمتلك ياكين شغفاً استثنائياً برياضة الجولف، التي يمارسها منذ أكثر من 30 عاماً، ولم يكن الأمر مجرد هواية، حيث لفت الأنظار خلال بطولة Pro-Am المصاحبة لبطولة Omega European Masters في مدينة كرانس مونتانا عام 2022، عندما أذهل لاعب الجولف الجنوب أفريقي ثريستون لورانس، المعروف بضرباته التي تتجاوز 300 ياردة.

وفي العام نفسه، حقق ياكين حلماً ظل يطارده لنحو 30 عاماً، بعدما نجح في الوصول بتصنيفه (الهانديكاب) إلى 9.9، وهو رقم لا يزال يحتفظ به حتى اليوم، ويضعه بين أفضل لاعبي الجولف الهواة مقارنة بعدد من نجوم كرة القدم.

أما الوجه الآخر لحياة ياكين، فيتمثل في عالم الأعمال، حيث يشارك في شركة متخصّصة في تصنيع وبيع مراتب «بوكس سبرينج»، ويُعرف ياكين أيضاً باهتمامه بالتفاصيل. ففي عام 2021، أرسل 9.3 كيلوجرام من الشوكولاتة السويسرية إلى مدينة بلفاست، تعبيراً عن امتنانه بعد التعادل بين أيرلندا الشمالية وإيطاليا، وهي النتيجة التي خدمت سويسرا في سباق التأهل إلى مونديال قطر 2022.

ويفرض ياكين على لاعبيه أيضاً قاعدة صارمة خلال كأس العالم، تتمثّل في حظر تناول المشروبات الكحولية طوال البطولة، مستفيداً من درس شخصي قاس يعود إلى عام 1994، عندما استبعده المدرب روي هودجسون من تشكيلة سويسرا المشاركة في مونديال الولايات المتحدة بسبب سهرة ليلية، وهي تجربة لا يزال يعتبرها من أهم الدروس في مسيرته، مؤكداً أن قضاء الوقت في ملعب الجولف يبقى الخيار الأفضل.