المونديال يضع ويمبلدون للتنس في مأزق!

لندن (أ ف ب)

لن يتم بث مباريات كأس العالم 2026 لكرة القدم على شاشات بطولة ويمبلدون للتنس، هذا ما أكده منظمو البطولة الكبرى، ورغم ذلك، فإن كرة القدم حاضرة في كل مكان، من هواتف الجماهير إلى المؤتمرات الصحافية للاعبين.عندما سجّل هاري كاين هدف التعادل لإنجلترا قبل 15 دقيقة من النهاية في مواجهة جمهورية الكونجو الديمقراطية الأربعاء الماضي، تعالت هتافات صاخبة تبعتها تصفيقات من الملعب الرئيس والملعب رقم واحد.

وقالت التشيكية باربورا كرايتشيكوفا التي هزمت بطلة رولان جاروس الروسية ميرا أندرييفا في مباراتهما بالدور الثاني، ممازحة «ظننت أن الهتاف كان لنا».

وكان العديد من المتفرجين يضعون هواتفهم على أرجلهم، يتنقلون بانتباههم بين كرة المضرب على الملاعب العشبية في جنوب غرب لندن وفوز إنجلترا المثير للأعصاب في أتلانتا.

وانطلقت بطولة ويمبلدون 29 يونيو الماضي وتنتهي في 12 يوليو الجاري، في توقيت يتوسط تماماً الشهر الذي تقام خلاله نهائيات كأس العالم في الولايات المتحدة وكندا والمكسيك.

وفي اليوم الأول لويمبلدون، قالت الرئيسة التنفيذية سالي بولتون إنه لن يتم عرض مباريات كرة القدم هناك، لا على الشاشات العملاقة في التل الخارجي حيث يتجمع المشجعون لمتابعة مباريات كرة المضرب، ولا في المنطقة المخصّصة اللاعبين، وقالت: «من الواضح أنه إذا كان لدى الناس هواتفهم، فلن نمنعهم من مشاهدة كرة القدم».