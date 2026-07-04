«تمريرة» تفصل أوليسي عن التاريخ!

معتز الشامي (أبوظبي)

بات مايكل أوليسي على بُعد تمريرة حاسمة واحدة فقط من معادلة أحد أقدم الأرقام القياسية في تاريخ كأس العالم، بعدما فرض نفسه أحد أبرز نجوم مونديال 2026، وقاد الإبداع الهجومي للمنتخب الفرنسي بأداء استثنائي جعله محور كل هجمة لـ«الديوك».

ورغم أن الأضواء تتجه دائماً نحو كيليان مبابي وليونيل ميسي، فإن أوليسي أصبح الاسم الأكثر تأثيراً في صناعة اللعب، بعدما قدم خمس تمريرات حاسمة خلال أول أربع مباريات لفرنسا في البطولة، ليصبح على بُعد تمريرة واحدة فقط من معادلة الرقم القياسي المسجل منذ عام 1970، فيما لا يفصله سوى ثلاث تمريرات عن الرقم التاريخي المطلق في كأس العالم.

ويواصل لاعب بايرن ميونيخ تقديم الامتداد الطبيعي للموسم المذهل الذي عاشه مع ناديه، بعدما أنهى الموسم الماضي برصيد 26 تمريرة حاسمة في جميع المسابقات، لينقل مستواه الاستثنائي إلى الساحة الدولية دون أي تراجع.

وتكشف الأرقام حجم التأثير الذي يصنعه أوليسي داخل الملعب، إذ لم يسهم أي لاعب في البطولة الحالية في عدد أكبر من سلاسل التمريرات التي انتهت بتسديدات على المرمى، مستفيداً من الحرية التكتيكية التي يمنحه إياها الجهاز الفني للتحرك في جميع أنحاء الملعب وصناعة التفوق العددي أينما وُجدت المساحات.

ولا يقتصر تميُّز أوليسي على كثرة التمريرات، بل يمتلك قدرة استثنائية على صناعة الفرص الحاسمة، حيث يجيد إرسال الكرات البينية المخادعة والعرضيات الدقيقة والتمريرات، التي تكسر أي دفاع في لحظة واحدة، ما يجعله من أخطر صنَّاع اللعب في العالم حالياً.

وتؤكد بيانات «التمريرات الحاسمة المتوقعة (xA)» تفوقه على جميع لاعبي الدوريات الأوروبية الكبرى، حيث يتصدر هذا المؤشر بفارق واضح، بفضل قدرته على تمرير الكرة إلى أخطر المناطق داخل منطقة الجزاء، حتى قبل أن تتحوّل تلك التمريرات إلى أهداف فعلية.

وشكّل التفاهم الكبير بين أوليسي وكيليان مبابي أحد أهم أسلحة المنتخب الفرنسي في البطولة. ففي مواجهة السنغال، نجح أوليسي بتمريرة بينية ذكية في فك التكتل الدفاعي، ومنح مبابي فرصة التسجيل، قبل أن يكرّر الأمر أمام العراق بصناعتين جديدتين، إحداهما لمبابي والأخرى لعثمان ديمبيلي.

كما واصل تألقه أمام السويد، ورغم اكتفائه بتمريرتين حاسمتين، فإنه كان قريباً من تسجيل أكثر من هدف بعدما ارتدت إحدى تسديداته من القائم، وتصدى الحارس لمحاولة أخرى، فضلاً عن فرصة انفراد أهدرها في الدقائق الأخيرة.