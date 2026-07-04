كلوب جاهز لتدريب ألمانيا

برلين (أ ف ب)

أكد يورجن كلوب السبت، أنه استعاد طاقته و"جاهز" لما وصفه بـ"محادثات مكثفة" بشأن توليه مسؤولية تدريب منتخب ألمانيا لكرة القدم،وأبلغ كلوب الاتحاد الألماني لكرة القدم الجمعة، أنه "مستعد من حيث المبدأ" لتولي تدريب المنتخب بعد استقالة يوليان ناجلسمان.وتنحّى ناجلسمان الذي كان عقده يمتد حتى عام 2028، بعد أربعة أيام فقط من خروج ألمانيا المُخيّب من دور الـ32 في كأس العالم أمام الباراجواي.

ويرتبط كلوب، المدرب السابق لليفربول الإنجليزي وبوروسيا دورتموند، بعقد مع مجموعة "ريد بول" بصفته مسؤول كرة القدم العالمية، لكن شبكة "سكاي ألمانيا" ذكرت أنه يملك اتفاقا شفهيا يتيح له الرحيل لتولي تدريب "مانشافت".

وقال كلوب في حديثه لقناة "ماغنتا تي في" التي يعمل معها محللا خلال كأس العالم "التوقيت ليس مثاليا الآن"، مضيفا "ومع ذلك، فهو أفضل مما كان عليه في أي وقت مضى. استعدت طاقتي بالكامل وأكثر. لذا، فأنا جاهز"، وأكمل "علينا إحداث تغييرات جذرية الآن. سواء انتهى الأمر بي أو بغيري، فهذا لا يغير حقيقة أن التغييرات ضرورية"، وأشار كلوب إلى أنه سيحتاج أيضا إلى التحدث مع المدير التنفيذي لريد بول أوليفر مينتسلاف.