السبت 4 يوليو 2026 أبوظبي الإمارات
دبي °C
الشارقة °C
العين °C
عجمان °C
رأس الخيمة°C
الفجيرة°C
أم القيوين°C
مواقيت الصلاة
الفجر
الظهر
العصر
المغرب
العشاء
قصة صورة إنفوجراف كاريكتير بودكاست
أخبار اقتصادية أسواق أسهم عملات سلع
قصة صورة إنفوجراف كاريكتير بودكاست
أخبار اقتصادية أسواق أسهم عملات سلع
أبرز الأخبار
عدد اليوم
عدد اليوم
الرياضة

كلوب جاهز لتدريب ألمانيا

كلوب جاهز لتدريب ألمانيا
4 يوليو 2026 13:47

برلين (أ ف ب) 
أكد يورجن كلوب السبت، أنه استعاد طاقته و"جاهز" لما وصفه بـ"محادثات مكثفة" بشأن توليه مسؤولية تدريب منتخب ألمانيا لكرة القدم،وأبلغ كلوب الاتحاد الألماني لكرة القدم الجمعة، أنه "مستعد من حيث المبدأ" لتولي تدريب المنتخب بعد استقالة يوليان ناجلسمان.وتنحّى ناجلسمان الذي كان عقده يمتد حتى عام 2028، بعد أربعة أيام فقط من خروج ألمانيا المُخيّب من دور الـ32 في كأس العالم أمام الباراجواي.
ويرتبط كلوب، المدرب السابق لليفربول الإنجليزي وبوروسيا دورتموند، بعقد مع مجموعة "ريد بول" بصفته مسؤول كرة القدم العالمية، لكن شبكة "سكاي ألمانيا" ذكرت أنه يملك اتفاقا شفهيا يتيح له الرحيل لتولي تدريب "مانشافت".
وقال كلوب في حديثه لقناة "ماغنتا تي في" التي يعمل معها محللا خلال كأس العالم "التوقيت ليس مثاليا الآن"، مضيفا "ومع ذلك، فهو أفضل مما كان عليه في أي وقت مضى. استعدت طاقتي بالكامل وأكثر. لذا، فأنا جاهز"، وأكمل "علينا إحداث تغييرات جذرية الآن. سواء انتهى الأمر بي أو بغيري، فهذا لا يغير حقيقة أن التغييرات ضرورية"، وأشار كلوب إلى أنه سيحتاج أيضا إلى التحدث مع المدير التنفيذي لريد بول أوليفر مينتسلاف.

أخبار ذات صلة
الإمارات تشارك في «جيتكس للذكاء الاصطناعي - أوروبا 2026»
مونديال و«مانشيت» في يوليو 1990.. فوز «قبيح» في روما!
كأس العالم 2026
تابع التغطية كاملة
ألمانيا
منتخب ألمانيا
كلوب
آخر الأخبار
إقبال جماهيري لافت على فعاليات "صيف الظفرة" وتكريم للأسر المنتجة تزامنا مع "عام الأسرة"
علوم الدار
إقبال جماهيري لافت على فعاليات "صيف الظفرة" وتكريم للأسر المنتجة تزامنا مع "عام الأسرة"
اليوم 19:06
رئيس جمهورية تشاد يؤدي صلاة الجمعة في جامع الشيخ زايد الكبير
علوم الدار
رئيس جمهورية تشاد يؤدي صلاة الجمعة في جامع الشيخ زايد الكبير
اليوم 19:00
كاسيميرو يثير التساؤلات في البرازيل!
الرياضة
كاسيميرو يثير التساؤلات في البرازيل!
اليوم 19:00
نهيان بن مبارك يعزي في وفاة عارف علي العويد المهيري
علوم الدار
نهيان بن مبارك يعزي في وفاة عارف علي العويد المهيري
اليوم 18:54
حاكم أم القيوين يقدم واجب العزاء في وفاة منصور سيف الزعابي
علوم الدار
حاكم أم القيوين يقدم واجب العزاء في وفاة منصور سيف الزعابي
اليوم 18:41
للاشتراك بالنشرة الإخبارية
علوم الدار
الأخبار العالمية
اقتصاد
الرياضة
وجهات نظر
الترفيه
التعليم والمعرفة
فيديو
إنفوجراف
قصة صورة
كاريكاتير
برامج
عن الاتحاد
بيان الخصوصية
شروط الخدمة
إخلاء مسؤولية
Aletihad English
جميع الحقوق محفوظة لمركز الاتحاد للأخبار 2026©