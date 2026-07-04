حارس أستراليا عن استبداله.. عليكم سؤال المدرب!

تكساس (أ ف ب)

لم يكن حارس مرمى أستراليا باتريك بيتش يعلم أنه سيُستبدل قبل ركلات الترجيح في مواجهة مصر ضمن دور الـ32 من كأس العالم 2026 لكرة القدم الجمعة، في وقت تعرّض فيه المدرب توني بوبوفيتش لانتقادات بسبب هذا القرار المثير للدهشة، وتوجّه بيتش (22 عاما) إلى البطولة بصفته الحارس الثاني خلف المخضرم وقائد "سوكروز" ماثيو راين، لكنه بشكل مفاجئ، بدأ جميع المباريات وقدم أداء ثابتا، قبل استبداله في الدقائق الأخيرة من الوقت الإضافي في مواجهة دور الـ32 أمام مصر في دالاس، مع اقتراب اللجوء إلى ركلات الترجيح.وأشرك بوبوفيتش، راين، لكنه فشل في التصدي لأي ركلة، لتفوز مصر 4-2، وتضرب موعدا مع الأرجنتين في ثمن النهائي، وذلك بعد انتهاء المباراة في وقتيها الأصلي والإضافي بالتعادل 1-1.

وقال الحارس بيتش لوسائل الإعلام الأسترالية عن التبديل "عليكم أن تسألوا المدربين عن ذلك"، وأضاف "علمت بالأمر في الوقت عينه الذي علمتم أنتم فيه، ومن الواضح أنه كانت هناك خطة موضوعة، ولم يكن من المفترض أن نعرفها. ا

بدوره، أكد الخارس راين أنه لم يكن على علم مسبقا، قائلا "لا، لم يتم إخباري قبل المباراة"، وأبدى الحارس الدولي الأسترالي السابق مارك بوسنيتش "اندهاشه" من القرار، فيما قال أسطورة الحراسة الأخرى مارك شفارتزر "أعتقد شخصيا أن الحارس الذي يلعب، يجب أن يبقى في الملعب".