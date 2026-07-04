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الرياضة

«أوبتا» ترشح المغرب للتأهل إلى ربع نهائي المونديال

«أوبتا» ترشح المغرب للتأهل إلى ربع نهائي المونديال
4 يوليو 2026 14:47

معتز الشامي (أبوظبي)
تتجه الأنظار إلى مدينة هيوستن الأمريكية، حيث يلتقي المنتخب المغربي مع نظيره الكندي في افتتاح منافسات دور الـ16 من كأس العالم 2026، في مواجهة تعد واحدة من أبرز مباريات هذا الدور، بعدما قدم المنتخبان عروضا قوية خلال الأدوار السابقة، وأثبت كل منهما امتلاكه الشخصية والقدرة على المنافسة.
ويدخل المنتخب المغربي المباراة بأفضلية نسبية وفقا لتوقعات الحاسوب العملاق لشركة "أوبتا" للاحصائيات، الذي منح "أسود الأطلس" فرصة تبلغ 51.8% لتحقيق الفوز خلال الوقت الأصلي، مقابل 21.7% فقط لكندا، بينما بلغت احتمالات التعادل 26.5%، كما ارتفعت نسبة تأهل المغرب إلى الدور ربع النهائي إلى 67% بمختلف السيناريوهات، سواء خلال الوقت الأصلي أو بعد الوقت الإضافي أو عبر ركلات الترجيح.
ووصل المنتخب المغربي إلى هذا الدور بعدما أطاح بهولندا في مباراة مثيرة، نجح خلالها في فرض شخصيته على أحد أبرز منتخبات أوروبا. ولم يقتصر تفوقه على النتيجة فقط، بل عكس أيضا سيطرة فنية واضحة، بعدما اكتفى المنتخب الهولندي بصناعة فرص بلغت قيمتها 0.24 هدف متوقع فقط طوال 120 دقيقة، في حين استحوذ المغرب على الكرة بصورة لافتة، وأكمل 801 تمريرة صحيحة مقابل 292 فقط لمنافسه.
وتؤكد الأرقام أن المنتخب المغربي يقدم واحدة من أقوى نسخه الدفاعية في تاريخ مشاركاته بالمونديال، إذ استقبل في المتوسط 8.3 تسديدة فقط في المباراة الواحدة، مع معدل أهداف متوقعة ضد لا يتجاوز 0.8، وهي المرة الأولى التي ينجح فيها في الحفاظ على أقل من 10 تسديدات وأقل من هدف متوقع واحد ضده في نسخة واحدة من كأس العالم.
وفي المقابل، يخوض المنتخب الكندي المباراة بمعنويات مرتفعة بعد تحقيق أول انتصار له في الأدوار الإقصائية لكأس العالم، إثر فوزه القاتل على جنوب أفريقيا بهدف سجله في الوقت بدل الضائع، بعدما كانت المباراة تتجه نحو الأشواط الإضافية.
ويعتمد المنتخب الكندي، بقيادة المدرب الأمريكي جيسي مارش، على مرونة تكتيكية واضحة، إذ لم يتردد في تغيير أسلوب لعبه بحسب المنافس. فبعدما استحوذ على الكرة بنسبة 61% في دور المجموعات، اكتفى بنسبة 42% أمام جنوب أفريقيا، مع تقليل الضغط العالي بصورة متعمدة، وهو ما يعكس قدرة الفريق على التأقلم مع مجريات المباريات.

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