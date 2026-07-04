معتز الشامي (أبوظبي)

حقق منتخب مصر إنجازاً تاريخياً بالتأهل إلى ثُمن نهائي كأس العالم 2026، وذلك للمرة الأولى عبر مباراة إقصائية، بعدما تغلّب على أستراليا بركلات الترجيح (4-2) عقب انتهاء الوقتين الأصلي والإضافي بالتعادل (1-1)، في مواجهة كشفت الكثير عن شخصية هذا المنتخب وقدرته على التعامل مع أصعب اللحظات.ورغم البداية القوية لأستراليا، فرض المنتخب المصري سيطرته سريعاً، وترجم أفضليته بهدف مبكر سجله إمام عاشور، الذي واصل كتابة اسمه في سجلات التاريخ، بعدما أصبح ثالث لاعب مصري فقط يسجل أكثر من هدف في نسخة واحدة من كأس العالم، بعد عبدالرحمن فوزي في مونديال 1934 ومحمد صلاح في نسخة 2018.

وجاء أحد أبرز أسباب الانتصار في الانضباط التكتيكي الذي فرضه حسام حسن، حيث نجح المصريون في الحد من خطورة المرتدات الأسترالية، واستغلال سرعة التحول الهجومي عبر الأطراف، بينما حافظ لاعبو الوسط على التوازن أمام القوة البدنية الكبيرة للمنافس.

ورغم أن هدف التعادل جاء بنيران صديقة عبر محمد هاني، فإن المنتخب لم يفقد توازنه ذهنياً، بل كان الطرف الأكثر خطورة في الدقائق الأخيرة والوقت الإضافي. وكاد رامي ربيعة أن يحسم اللقاء قبل ركلات الترجيح لولا واحدة من أفضل تصديات البطولة، بعد عرضية متقنة من محمد صلاح.

ورغم معاناة صلاح من إصابة عضلية أثرت على جاهزيته، فإنه أثبت قيمته في اللحظات الحاسمة. فقد صنع خمس فرص خلال المباراة، ليرفع رصيده إلى 16 فرصة محققة في البطولة، معادلاً أعلى رقم بين جميع اللاعبين في مونديال 2026، قبل أن يسجل ركلة ترجيح مذهلة بطريقة «بانينكا»، عكست ثقة قائد يعرف جيداً كيف يتحمل المسؤولية.

وأظهر اللاعبون انضباطاً تكتيكياً منقطع النظير، ولعبوا بروح قتالية عالية ورفضوا الاستسلام لأي صعوبات رافعين شعار مصر في المونديال حلم أمة الأبطال ليسطروا تاريخاً جديداً لمنتخب «الفراعنة» في أهم بطولة كروية.كما أظهر الجهاز الفني المصري تفوقاً ذهنياً واضحاً خلال ركلات الترجيح، بعدما تعامل اللاعبون بهدوء كامل، وسجلوا جميع الركلات الأربع بنجاح، في وقت فشلت فيه المغامرة الأسترالية باستبدال الحارس باتريك بيتش بالحارس المخضرم ماثيو رايان قبل نهاية الوقت الإضافي مباشرة، أملاً في تكرار سيناريو هولندا الشهير في مونديال 2014، لكن رايان لم ينجح في التصدي لأي ركلة.

وتكشف الأرقام جانباً آخر من أسباب التفوق المصري، فإلى جانب صناعة صلاح للفرص، واصل إمام عاشور تقديم بطولة استثنائية، بينما نجح المنتخب في الصمود أمام التفوق الهوائي الأسترالي، رغم وجود مدافعين يتجاوز طول بعضهم المترين تقريباً، وهي نقطة كانت تمثل السلاح الأخطر للمنافس طوال اللقاء.

وبهذا الفوز، أصبح منتخب مصر ثاني منتخب أفريقي فقط ينجح في حسم مباراة بكأس العالم عبر ركلات الترجيح، بعد المغرب، كما واصل كتابة واحدة من أجمل قصص البطولة، مؤكداً أن الروح الجماعية، والانضباط، والصلابة الذهنية، قد تكون أحياناً أقوى من الفوارق البدنية والخطط التقليدية، لتمنح الفراعنة بطاقة مستحقة نحو دور الـ16.

من جهته أبدى محمد صلاح، قائد المنتخب المصري، سعادته بالتأهل لدور الـ16 ببطولة كأس العالم، وقال في تصريحات إعلامية «فخور بالتأهل، لقد سددت ضربة الجزاء بهذا الشكل لكي أمنح زملائي الثقة في تلك الفترة».

وأضاف «لا أعلم آخر مشاركة لي في كأس العالم، والآن يجب أن نتحدث عن التاريخ الذي يتحقق»، وشدّد صلاح أنه يحترم جميع المنتخبات، ولا يستطيع الحديث عن مواجهة ميسي ومنتخب الأرجنتين.

فيما كانت قد اجتاحت لقطة مؤثرة للملك المصري محمد صلاح منصات السوشيال ميديا، بعد أن التقطتها العدسات عقب صافرة نهاية مباراة مصر وأستراليا المثيرة، لتعبر عن فرحة قائد الفراعنة بالتأهل التاريخي، وأظهرت اللقطة محمد صلاح وهو في حالة «بكاء» وتأثر شديد، حيث انهمرت دموعه عقب إطلاق صافرة النهاية، قبل أن يتوجه مباشرة نحو المدرجات لمشاركة الجماهير المصرية المتواجدة في الملعب فرحة هذا الانتصار والتأهل التاريخي.