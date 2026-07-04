ميسي.. «قفزة» لم يعرفها تاريخ «المونديال»

عمرو عبيد (القاهرة)

لم يكتفِ «الأسطوري»، ليونيل ميسي، باعتلاء قمة الهدّافين التاريخيين لكأس العالم، ولم يتوقف عن مواصلة زيادة الفارق في النُسخة الحالية، بعدما رفع رصيده إلى 20 هدفاً، بل إنه يُحقّق ما لم يصل إليه غيره من قبل في هذا الصدد، حيث شهد «المونديال» تحطيم ذلك الرقم القياسي، أكثر من مرة على مدار التاريخ، لكنه لم يعرف أبداً «حالة فريدة» تُماثل مع يقوم به «الساحر» الأرجنتيني حالياً.

ويشير التاريخ إلى أن «القفزة» التي قام بها «البرغوث»، حتى الآن، تجاوزت كل حدود تحطيم الرقم القياسي للهدّافين، لأن ميسي تخطّى الألماني ميروسلاف كلوزه بفارق 4 أهداف، ربما تزيد أكثر في المباريات المقبلة، وهو ما لم يحدث على الإطلاق في تاريخ هذا السباق الأسطوري، إذ اعتادت بطولات كأس العالم أن تُسجّل رقماً قياسياً جديداً، يزيد بفارق هدف أو هدفين على الأكثر في جميع المرات.

وقد يُنهي ميسي، ورُبما مبابي، المونديال الحالي، بفارق تهديفي كبير جداً عن «حامل اللقب» السابق، كلوزه، يجعل من المُستحيل مضاهاته في البطولات المُستقبلية المُقبلة، على الأقل في الحقبة الحالية، ليستمر «الثُنائي» في كتابة التاريخ على طريقتهما الخاصة.

وعلى مدار تاريخ هذا السباق، يُذكر أن البرازيلي ليونيداس، في عام 1938، تمكّن من مُعادلة الرقم القياسي الخاص بالأرجنتيني، جيليرمو ستابيلي، الذي سبقه إلى تسجيل 8 أهداف عام 1930، في صدارة القائمة التاريخية، قبل أن يُحقّق أديمير، نجم «السليساو»، أول فارق فوق القمة، بهدف واحد، بوصوله إلى 9 أهداف في نُسخة 1950.

وفي مونديال 1954، اتّسع الفارق إلى هدفين، للمرة الأولى عبر التاريخ، حين بلغ المجري ساندور كوتشيس 11 هدفاً، وضعته فوق القمة مُنفرداً، ثم سار الفرنسي «الأيقوني»، جست فونتين، على نفس النهج، بانتزاع الصدارة بفارق هدفين، لكنه حقق إنجازه «دفعة واحدة»، بتسجيله 13 هدفاً في بطولة 1958، وهو ما لم يتكرر لاحقاً، حتى جاء الدور على ميسي، ليصنع الآن تاريخاً جديداً غير مسبوق.

وبعد فونتين، كان تحطيم الرقم القياسي يقتصر على فارق هدف واحد فقط، بدأه الألماني جيرد مولر عام 1974، عندما وصل إلى هدفه المونديالي الـ14، بفارق هدف عن حصاد فونتين القديم، ثم انتظر كأس العالم حتى عام 2006، ليتجاوز البرازيلي رونالدو هذا الرقم، بـ15 هدفاً، بفارق هدف وحيد أيضاً، وهو ما استمر مع كلوزه، عندما سجّل الهدف الـ16 في بطولة 2014.